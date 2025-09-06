Wavja : une sphère photonique qui produit 60 fois plus d’énergie que les panneaux solaires, mais…

La société Wavja, basée à New York, aux États-Unis, annonce avoir développé une technologie énergétique novatrice baptisée Photon Energy System (PES). Selon ses créateurs, cette technologie serait capable de produire jusqu’à 60 fois plus d’énergie que les panneaux solaires traditionnels de taille équivalente. Mieux encore, elle fonctionnerait aussi bien avec la lumière naturelle qu’avec des sources artificielles comme les LED, peu importe les conditions météorologiques. Le cœur du système repose sur de petites sphères photoniques, conçues avec des matériaux de pointe et capables de capter les photons pour les convertir en électricité. Ces sphères seraient environ 200 fois plus performantes que les panneaux solaires conventionnels, tout en étant jusqu’à 30 fois plus compactes.

Une invention qui défie les lois de la physique ?

L’une des promesses les plus audacieuses du projet est sa capacité à alimenter un véhicule électrique sans batterie. Wavja affirme que son système peut fournir une énergie constante suffisante pour faire fonctionner une voiture, un drone, un bateau et même un avion. Malheureusement, aucun détail technique précis n’est fourni sur le fonctionnement interne du système, et les démonstrations restent limitées à des vidéos promotionnelles. Quoi qu’il en soit, l’entreprise assure vouloir lancer trois types de sphères : un modèle de 3 cm de diamètre pour les véhicules, un autre de 6 cm de diamètre pour les bâtiments résidentiels et commerciaux et un modèle de 10 cm pour les installations industrielles.

Une « avancée » qui ne semble pas faire l’unanimité

La société évoque même des drones autonomes capables de surveiller les zones forestières et d’éteindre les incendies grâce à cette technologie. Un projet pour le moins séduisant donc, mais qui parait tout de même trop beau pour être vrai. En effet, l’absence de validation scientifique externe soulève des incertitudes. De plus, il y a un manque de transparence sur la véritable façon dont l’appareil fonctionne. Les réactions des internautes sont alors partagées. Certains saluent une potentielle révolution énergétique, tandis que d’autres dénoncent un projet aux promesses extravagantes sans fondement solide.

Des promesses à prendre avec des pincettes

Bref, le Photon Energy System pourrait entrainer une rupture majeure avec les normes énergétiques actuelles. Un appareil capable de générer de l’électricité de manière durable, sous n’importe quelle lumière, et sans dépendance aux conditions climatiques représenterait une évolution décisive dans la décarbonisation du secteur de l’énergie. Mais en l’état actuel, le projet ressemble davantage à un concept marketing ambitieux qu’à une avancée technologique concrète. En attendant d’éventuels tests à grande échelle et une validation scientifique, il mérite néanmoins d’être surveillé… avec prudence. Plus d’infos : wavja.com. Alors ? Réalité ou Fake news ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .