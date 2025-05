West, l’invention générateur atmosphérique qui transforme l’air en eau potable

L’accès à l’eau potable demeure une question urgente dans le monde. De nombreuses personnes en sont encore privées au quotidien ou à la suite de catastrophes naturelles. Pour garantir l’accès de l’eau à tous, Moses West compte déployer des unités de production d’eau atmosphérique auprès des communautés dans le besoin. Ce projet est avant tout une action humanitaire portée par la fondation éponyme et soutenu par les nations unies. « L’accès à l’eau est fondamental pour la vie et la prospérité. Il constitue la pierre angulaire de la santé publique, du développement économique et de la durabilité de nos écosystèmes mondiaux. » – UNICEF (2024).

Comment West transforme l’air en eau potable ?

Rien de sorcier, ce générateur extrait l’humidité contenu dans l’air grâce au phénomène de condensation pour produire ensuite de l’eau propre à la consommation. West fonctionne très bien avec l’énergie solaire et serait encore plus efficace lorsque l’air extérieur est chaud. Une bonne nouvelle quand on sait que les zones désertiques sont celles qui ont le plus grand besoin d’eau. Cependant, cette machine nécessite un déploiement à grande échelle et des coûts élevés. Voilà pourquoi elle est uniquement implémentée dans les communautés qui en ont le plus besoin.

Les avantages environnementaux et économiques de West

Infections respiratoires et allergies, les dangers de l’humidité dans l’air ne sont plus à démontrer. Or le générateur d’eau atmosphérique se sert de cette humidité pour en faire un élément principal dans l’accès à l’eau potable. Grâce à cette technologie, plus de 20 millions de litres d’eau ont déjà été produits dans cinq pays. Cette technologie a accompagné les Nations unies dans neuf missions humanitaires au secours de populations vulnérables. L’eau potable étant une ressource garantissant une meilleure hygiène, la West a permis d’une certaine manière de réduire les coûts liés à la santé.

Avec un accès permanent à l’eau, l’agriculture se développe ainsi que l’ensemble des activités des populations. Un impact direct sur la croissance économique. Mais pour combler les ressources économiques nécessaires à la création de nouvelles machines, la fondation West propose un programme de donation à partir d’1 dollar seulement. Ceci permet aussi à cette solution de demeurer gratuite pour les bénéficiaires.

West, une réponse innovante aux défis d’accès à l’eau potable !

En exploitant un élément comme l’air grâce à un système relativement simple, mais innovant, la West fournit une solution durable à l’accès en eau potable. Le fait que l’eau soit produite exactement où elle doit être consommée mobilise moins de ressources pour une planète plus verte. De plus, grâce à ce générateur, de nombreux états ont été sauvés comme les Bahamas après l’ouragan Dorian ou le Texas et le Michigan. Puis, comme le souligne dans une revue le fondateur, cette solution peut être utilisée partout dans le monde du pôle Nord au pôle Sud que l’air soit froid ou sec.

Lorsqu’on sait qu’il faut environ 15 à 20 litres d’eau par jour et par personne, la capacité de production de 2 200 gallons d’eau par jour (environ 8 000 litres) de West remporte le défi de l’accessibilité en eau. Cette innovation continuera, on l’espère de se développer pour produire encore plus. De plus, la West foundation entend faire baisser les coûts en améliorant sa technologie pour la rendre accessible aux ménages. Peut-être seriez-vous l’un de ses utilisateurs dans un futur proche ? Plus d’informations sur : moseswestfoundation.org. Seriez-vous prêts à devenir un donateur de cette organisation à but non lucratif ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .