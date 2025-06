WHEELTOP dévoile un dérailleur électronique pour changer les vitesses sans câble ni levier

Et, si votre vélo s’adaptait à vous, et non l’inverse ? C’est exactement la promesse de WHEELTOP, spécialiste de la transmission vélo depuis 1951, avec sa série EDS : un dérailleur électronique sans fil, personnalisable de 3 à 14 vitesses, et compatible avec une large gamme de vélos. Un bijou de technologie pour les amoureux de la route comme du VTT, vendu à partir de 369 €. Le tout garanti deux ans en Europe. En prime ? Un réglage ultra-simple via l’appli dédiée et un suivi des performances en temps réel. Je vous présente cette innovation, qui devrait plaire à tous les fans de vélo, qui veulent pratiquer sans prise de tête. C’est parti.

WHEELTOP EDS qu’est-ce que c’est ?

WHEELTOP EDS (pour Electronic Derailleur System) est un système de transmission électronique sans fil pour vélo. Autrement dit, c’est un dérailleur intelligent qui permet de changer les vitesses sans câble, sans levier à frictionner, et sans se prendre la tête avec des réglages mécaniques millimétrés. Cela sert à changer de vitesse de manière plus fluide, plus précise et plus personnalisée, grâce à une technologie embarquée que je vous présente immédiatement.

Moins de câbles, plus de contrôle : bienvenue dans l’ère du vélo connecté

On a tous connu le moment où le câble de vitesse grince, patine… ou claque. Avec WHEELTOP, ce cauchemar appartient au passé. Ici, plus aucun fil : les commandes se font par Bluetooth et s’associent aux ordinateurs de vélo ANT+, avec une précision digne d’un métronome suisse. Résultat ? Des passages de vitesse fluides, silencieux, instantanés. Et, surtout, programmables selon vos envies, avec un choix inédit allant de 3 à 14 vitesses. De plus, grâce à l’application WHEELTOP, vous pouvez configurer votre transmission en quelques secondes, suivre votre cadence, la distance parcourue, votre puissance, et même… le nombre de changements de vitesse déjà effectués. Et, si vous êtes plutôt du genre manuel, le réglage direct est aussi possible.

Une invention pensée pour la performance, sans sacrifier la simplicité

Le modèle EDS OX2.0, pour ne citer que lui, peut encaisser jusqu’à 20 000 changements de vitesses avec une seule charge de batterie. Et, son design, inspiré d’une aile de requin, n’a pas été choisi par hasard : il réduit l’usure, protège les composants et prolonge la durée de vie de votre transmission. Même les mécanos les plus sceptiques finiront par admettre qu’un dérailleur sans fil, bien pensé, cela change tout. Et niveau montage ? Fini les câbles à tendre au millimètre. Pas besoin de passer trois heures dans le garage, une clé Allen suffit, et quelques minutes d’installation plus tard, vous voilà prêts à filer sur les chemins.

Ce qu’il faut retenir : comparatif express

Critère Dérailleur mécanique Dérailleur WHEELTOP sans fil Vitesse personnalisable Fixée (ex. 9 ou 12 vitesses) De 3 à 14 vitesses, selon vos besoins Réglage Manuel, parfois imprécis Réglage manuel ou via appli mobile Performances Moins fluide, dépend du câble Shifts instantanés, sans effort Entretien Fréquent (câble usé, sale, détendu) Très réduit : pas de câble, peu d’usure Installation Longue et délicate Rapide et intuitive, sans câbles à passer Design Sensible à l’humidité et à la saleté Conception robuste, réduisant l’usure

Un système prêt pour tous les cyclistes

Que vous soyez un cycliste urbain du dimanche ou un fou de la montagne prêt à affronter la pluie et les dénivelés, la gamme EDS de WHEELTOP saura vous simplifier la vie. Grâce à sa modularité, sa compatibilité avec la plupart des vélos, et son interface ultra-intuitive, elle met la technologie pro à la portée de toutes et tous. Et, le bonus : le système est évolutif, donc vous pouvez commencer en 7 vitesses et passer à 14 quand vous serez prêts pour le Tour de France ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur wheeltop.com. Et vous, vous laisseriez-vous tenter par cette invention sans fil qui transforme le changement de vitesse en plaisir sur commande ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .