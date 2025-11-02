Withings : U-Scan, une invention française qui transforme vos WC en laboratoire médical

Pour compléter sa gamme de produits de santé connectés, Withings a développé U-Scan, un dispositif conçu pour analyser l’urine et prévenir différentes maladies, comme les calculs rénaux…

Le dispositif U Scan dans des toilettes.
Un système d'analyse d'urine qui s'installe simplement dans la cuvette de vos WC. Crédit photo : Withings (capture d'écran vidéo YouTube)

La lithiase urinaire, plus communément appelée calcul rénal, touche de nombreux Français, chaque année. Des chiffres publiés sur Vidal montrent qu’environ 10 % de la population souffre de cette maladie en France, avec un sex-ratio de deux hommes pour une femme. Pour contribuer à la prévention de cette maladie causée, entre autres, par une mauvaise alimentation, mais aussi à la détection des déséquilibres qui peuvent entraîner d’autres pathologies, Withings, a mis au point U-Scan. Installé dans la cuvette des toilettes, ce petit dispositif innovant conçu par l’entreprise spécialisée dans les produits de santé connectés permet à son utilisateur d’analyser son urine régulièrement.

Un petit laboratoire connecté

Après ses montres, ses tensiomètres, ses balances et ses thermomètres, l’entreprise Withings s’est fixée comme objectif de créer un petit laboratoire capable de réaliser des examens urinaires avancés. Dans un premier temps, U-Scan prélève l’urine en la détectant grâce à un capteur thermique. Il fait passer ensuite l’échantillon à travers un circuit et l’injecte dans une capsule pour l’analyser à l’aide d’un module optique. Une fois l’examen terminé, les données sont traitées et transférées vers Withings+. Cette application utilise l’intelligence artificielle pour fournir des indicateurs, mais également des conseils personnalisés sur les habitudes à adopter par l’utilisateur pour rester en excellente santé. Le design de ce petit laboratoire est breveté et pensé pour prélever efficacement chaque goutte d’urine nécessaire aux examens.

Le dispositif U Scan.
Ce dispositif accroché dans vos toilettes permet d’analyser vos urines et réaliser un suivi de santé. Crédit photo : Withings

Des données précises

Pour contribuer efficacement à la prévention de maladies, telles que les calculs rénaux, et proposer des recommandations pertinentes, U-Scan exploite toutes les données pouvant être fournies par l’urine. Le nouveau produit de Withings analyse plus de 3 000 métabolites pour évaluer l’état hormonal, nutritionnel et métabolique des utilisateurs. Selon Christelle Barakat, la directrice de la recherche en chimie, l’équipe de l’entreprise basée à Issy-les-Moulineaux a réussi à miniaturiser « plusieurs processus de laboratoire complexes dans un environnement particulièrement contraignant : les toilettes ». Elle a également ajouté que le résultat des travaux est un dispositif innovant qui rend la prévention à la fois accessible, naturelle et discrète.

Un dispositif disponible avec deux types de cartouches

En fonction de ses besoins, l’utilisateur peut utiliser deux types de cartouches pour analyser son urine. Appelée U-Scan Nutrio, la première est conçue pour le suivi nutritionnel. Elle permet d’évaluer divers éléments, comme le pH, le taux de cétone ou les niveaux de vitamine C, pour déterminer l’équilibre acido-basique, la réaction du corps aux aliments et l’hydratation. La seconde cartouche, quant à elle, est baptisée U-Scan Calci et, comme son nom l’indique, a pour objectif de surveiller la santé rénale. Elle analyse le niveau de calcium dans l’urine, la densité et l’acidité pour fournir des recommandations personnalisées à l’utilisateur et l’aider à prévenir la formation de cristaux dans ses reins.

Contenu d'un pack U Scan.
Le contenu du pack U Scan pour l’analyse de vos urines. Crédit photo : Withings

Au niveau des tarifs, l’entreprise propose deux abonnements : Proactif et Intensif. Le prix du kit de démarrage du pack Proactif est de 349,95 € et celui des cartouches, de 33,32 €/mois. Il permet de réaliser jusqu’à 4 analyses par semaine. Concernant le pack Intensif, il faut débourser 429,96 € pour le kit de démarrage, puis 59,99 € pour les cartouches. Cet abonnement est destiné à ceux qui souhaitent effectuer entre 5 à 7 analyses par semaine. À noter que le dispositif est livré avec l’U-Scan Station, un module permettant de nettoyer le lecteur et de le recharger. Plus d’informations sur withings.com. Que pensez-vous de cette solution d’analyse d’urine pour vos toilettes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

