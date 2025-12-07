WonderWalls développe un panneau isolant qui se clipse avec de simples velcros

C’est toujours en hiver que l’on s’aperçoit que notre isolation aurait bien besoin d’un petit coup de jeune ! Et, généralement, avant même de parler travaux, je me plonge dans les explications et les conseils techniques proposés, par exemple, sur Conseils Thermiques. Dans cette logique, la jeune entreprise belge WonderWalls propose une solution étonnante et accessible : un système d’isolation intérieure sur mesure qui se clipse, se démonte et se réutilise, entièrement présenté sur son site officiel WonderWalls. Le concept n’affiche pas de prix public, car chaque projet est unique, mais il repose sur une idée forte : rendre la rénovation énergétique aussi simple qu’une commande en ligne. Et, comme souvent, l’ADEME rappelle dans ce guide que les murs représentent une part essentielle des pertes de chaleur. Autrement dit, isoler, c’est économiser, surtout quand une solution clés en main existe enfin. Nous vous en parlions déjà dans cet article, mais la saison est propice à une petite piqûre de rappel. Présentation.

Un kit d’isolation sur mesure qui s’installe comme un meuble

Le principe est simple et c’est ce qui me plaît. WonderWalls commence par un scan en trois dimensions de la pièce grâce à une application mobile. L’outil reconstitue l’espace, calcule les performances attendues et anticipe même les économies d’énergie possibles. Les panneaux sont ensuite fabriqués sur mesure pour épouser la géométrie exacte des murs, même dans les maisons biscornues comme on peut en voir dans certains villages briards. Chez moi à Réau, où chaque pièce semble avoir une histoire différente, ce genre de solution pourrait vraiment m’être utile, sans entreprendre de gros travaux. De plus, le montage se fait sans outils, sans colle, sans fixation intrusive. On clique, on appuie, et c’est posé. Une solution qui permet même d’aménager la pièce en continu sans devoir quitter la maison pendant plusieurs jours.

Une conception durable mais encore un peu mystérieuse

La start-up annonce des panneaux fabriqués à partir de matières durables et recyclées et promet une performance thermique maximale. Je dois avouer que l’absence de valeur R me laisse un peu sur ma faim, car cette donnée est essentielle pour comparer les solutions d’isolation. Toutefois, l’idée d’un système entièrement démontable et réutilisable est séduisante. Le bâtiment peut évoluer au fil du temps sans démolir ni reconstruire, ce qui colle parfaitement aux enjeux environnementaux actuels.

Ce qu’il faut retenir si WonderWalls vous interpelle

Installation sans travaux lourds

Système démontable et réutilisable

Fabrication sur mesure

Scan en trois dimensions pour une précision maximale

Adapté aux rénovations impossibles depuis l’extérieur

Pourquoi WonderWalls pourrait changer la rénovation intérieure ?

En rendant l’isolation accessible à tous, même aux bricoleurs hésitants, WonderWalls propose une approche nouvelle de la rénovation thermique. Les passoires thermiques, qui représentent plus de 5 millions de résidences principales selon statistiques.developpement-durable.gouv.fr, manquent souvent de solutions simples et rapides. Ici, tout se commande, se conçoit et s’installe presque aussi facilement qu’un meuble IKEA.

Dans un contexte dans lequel chaque kilowatt compte, où les factures inquiètent et où les habitants cherchent des solutions respectueuses de l'environnement, l'innovation a clairement sa place. Envie d'en savoir plus ou de tenter l'expérience ? Rendez-vous sur le site WonderWalls.