XGIMI Horizon Pro : un vidéoprojecteur haut de gamme qui promet une expérience inégalée

Le cinéma dans mon salon, un match de handball ou un grand prix de Formule 1 sur écran géant, j’en ai souvent rêvé ! Et, si vous aussi, vous envisagez de transformer votre salon en une véritable salle de projection, le vidéoprojecteur XGIMI Horizon Pro pourrait bien être votre futur compagnon de soirées cinéma. Je l’ai reçu pour une série de tests, je vous en reparlerai donc bientôt. Mais, en attendant, je vous propose de le découvrir ! Proposé à 1 399 €* chez Darty, à la Fnac ou sur le site officiel XGIMI, il est aussi disponible à 1 390 €* sur Amazon (et même 1 251 € grâce au code promo QBZO0PAG188I). Ce petit bijou de technologie promet une image 4K éclatante, une adaptation intelligente à votre espace et une expérience immersive grâce à Dolby Vision. De quoi donner envie de pousser les meubles et de s’offrir un écran XXL à la maison ! Je vous le présente immédiatement, en attendant de pouvoir le tester dans mon salon, et en extérieur !

Une immersion totale grâce à la qualité d’image et au son Dolby Vision

Avec 1800 lumens ISO, le XGIMI Horizon Pro assure une luminosité optimale, même en pleine journée. La technologie Dual Light 2.0 garantit des couleurs précises et un contraste saisissant, pour une clarté d’image impressionnante. Et, parce qu’une bonne projection ne se limite pas à l’image, le Dolby Vision vient sublimer le tout en accentuant les détails des zones sombres et des zones lumineuses.

Imaginez-vous devant un Grand Prix de Formule 1, projeté en 4K dans votre salon, avec une netteté qui vous transporte directement sur la piste d’Hockenheim ou de Bahreïn. Tentant, non ? D’ailleurs, je reviendrai très bientôt avec un test grandeur nature sur cet événement !

Un vidéoprojecteur intelligent et modulable pour un confort optimal

L’un des atouts majeurs de ce modèle, c’est son adaptation intelligente de l’écran (ISA 5.0). Il est capable de corriger automatiquement la distorsion trapézoïdale, de s’aligner sur la taille de votre écran et même de s’ajuster à la couleur du mur. Plus besoin de jongler avec les réglages : l’image est toujours parfaite, quelle que soit votre installation. Le support flexible intégré permet également de projeter au plafond sans accessoires supplémentaires.

Et cerise sur le gâteau : il est certifié SGS Low Blue Light et A+ pour la réduction de scintillement, réduisant ainsi la fatigue oculaire. Un vrai plus si vous prévoyez de longues séances de projection, comme, pour ma part, la diffusion publique en mai du film hommage « Pourquoi ? Visages de la Shoah », un documentaire que j’avais évoqué dans un précédent article.

Un design élégant et des fonctionnalités pensées pour le confort

En plus d’être performant, le XGIMI Horizon Pro arbore un design aux courbes douces et aux finitions soignées, s’intégrant parfaitement dans un intérieur moderne. L’aspect pratique n’a pas été oublié : la mise au point automatique et l’évitement intelligent des obstacles garantissent une image toujours nette, même si une prise de courant ou un meuble gêne la projection.

De plus, la protection intelligente des yeux ajuste automatiquement la luminosité si une personne passe devant le faisceau, évitant ainsi l’éblouissement. Alors, êtes-vous prêt à faire entrer le cinéma chez vous avec le XGIMI Horizon Pro ? À 1 399 €* chez Darty, la Fnac ou sur le site XGIMI, ou encore à 1 390 €* sur Amazon (et avec – 10 %, il est au prix de 1 251 €* avec le code promo QBZO0PAG188I) ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 17 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.