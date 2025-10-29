Yasa dévoile un mini moteur à disque de 1 000 ch, plus léger et 35 % plus puissant

Le saviez-vous ? La YangWang U9 Xtreme de BYD est actuellement la voiture électrique la plus rapide au monde. Équipée de quatre moteurs délivrant chacun une puissance maximale de 555 kW, elle a atteint 496,22 km/h sur le mythique Nürburgring, un circuit situé à Nürburg, en Allemagne. Cependant, un autre véhicule pourrait bien aller au-delà de la vitesse maximale de cet hypercar chinois, dans un avenir proche. En effet, Yasa, une entreprise britannique détenue à 100 % par le groupe Mercedes-Benz, a récemment mis au point un nouveau prototype de moteur électrique à flux axial affichant des performances exceptionnelles. Il se démarque, entre autres, par une densité de puissance particulièrement élevée.

Yasa bat son record du monde non officiel

Il y a quelques mois, Yasa a établi un nouveau record mondial non officiel de densité de puissance. L’entreprise a conçu un moteur électrique à flux axial avec une puissance maximale de 550 W (738 ch) et un poids de 13,1 kg, soit 42 kW/kg dont nous vous avions parlé dans cet article. Toutefois, elle a battu rapidement ce record grâce à un autre prototype encore plus performant. Ce dernier est nettement plus léger que le précédent moteur électrique mis au point par la société britannique. Il pèse seulement 12,7 kg et développe une puissance de pointe à court terme atteignant plus de 1 000 ch (750 kW). Sa densité de puissance est estimée à 59 kW/kg, une augmentation de près de 35 % par rapport à celle du dernier prototype qui a permis à l’entreprise d’établir un record du monde officieux.

Une puissance continue élevée

Bien que le prototype de moteur à flux axial de Yasa soit uniquement capable de développer plus de 1 000 ch pendant une courte durée, sa puissance continue reste impressionnante. Selon Simon Odling, le responsable des nouvelles technologies de l’entreprise britannique, elle est estimée entre 350 kW et 400 kW, soit entre 469 et 536 ch. Face aux nouvelles avancées réalisées par son équipe, Tim Woolmer, le fondateur et directeur technique de la société, a fait part de son enthousiasme. Il a déclaré que la puissance et la densité particulièrement élevée du moteur ont permis de valider la technologie à flux axial de nouvelle génération. Il a également précisé que les résultats ne proviennent pas de simples simulations. D’après lui, les données sont issues de cycles de tests prolongés effectués par son équipe d’ingénierie sur un banc d’essai.

Quid de l’étape de production ?

Si le prototype pourrait augmenter significativement la puissance des futurs hypercars, Yasa ne projette pas encore de passer à sa production. L’entreprise n’a évoqué aucune date de lancement et a juste déclaré que l’architecture de son moteur à flux axial est évolutive. En d’autres termes, il pourrait intégrer des véhicules performants, tels que des supercars, mais qui ne devraient pas être conçus pour battre le record du monde de vitesse. Cependant, quels que soient les projets dans lesquels il va être utilisé, Tim Woolmer est persuadé que « ce moteur apportera une technologie révolutionnaire au secteur automobile de haute performance ».

À noter que le prototype de l'entreprise britannique n'affiche pas uniquement des performances impressionnantes. Il est aussi exempt de matériaux exotiques. Plus de détails sur yasa.com.