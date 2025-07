YASA dévoile un moteur électrique de 550 kW (738 ch) pesant seulement 13,1 kg

Bien qu’elles soient moins nombreuses que les voitures classiques, les supercars ont un impact environnemental non négligeable. D’après l’ADEME, les émissions d’une Lamborghini Aventador sont comprises entre 442 et 460 gCO2/km en fonction du modèle, et celles d’une Ferrari 812 GTS sont estimées à 373 gCO2/km. Pour réduire l’impact de ces types de voitures sur l’environnement, certaines entreprises se lancent dans le développement de moteurs électriques particulièrement puissants, telles que Koenigsegg et son Dark Matter à flux raxial, ou YASA. Basée à Oxfordshire et appartenant à Mercedes-Benz, cette dernière a récemment battu le record du monde non officiel de densité de puissance. Elle a mis au point un moteur électrique délivrant plus de 700 chevaux pour un poids inférieur à 15 kg.

Une densité de puissance de 42 kW/kg

Le moteur électrique de YASA est à flux axial et se démarque par sa légèreté, mais aussi par sa puissance impressionnante. Il pèse seulement 13,1 kg et développe 738 chevaux, soit 550 kW, et sa densité de puissance est estimée à 42 kW/kg. Ce qui est nettement plus élevé que celle des moteurs destinés aux avions, comme le HPDM-250 (13,4 kW/kg) de H3X ou le HPM-400 (13,3 kW/kg) d’Equipmake. Par ailleurs, il dépasse largement le D250 de son spin-off Evolito, dont la densité de puissance est de 28 kW/kg. Pour information, il n’existe pour le moment aucun système d’enregistrement de la densité énergétique et l’entreprise britannique projette de le mettre en place, afin de classer les moteurs électriques en fonction de ce critère.

Un moteur électrique facile à concevoir

Outre son poids réduit et sa puissance exceptionnelle, le moteur électrique développé par YASA est exempt de matériaux, comme l’alliage cobalt-fer ou des fils Litz. D’autre part, l’entreprise britannique a déclaré qu’elle n’a eu recours à aucune technologie d’impression additive lors de la conception de ses divers composants.

Selon Tim Woolmer, le fondateur et directeur technique de la société, le résultat que son équipe a obtenu est une démonstration d’innovation industrialisable, sans l’utilisation de matériaux exotiques ou d’impression 3D. À noter que ce moteur électrique révolutionnaire est encore à l’état de prototype actuellement et l’entreprise n’a pas encore communiqué avec précision la date de lancement de sa production et celle de sa commercialisation. Elle a toutefois informé que d’autres annonces sont attendues en automne et jusqu’en 2026.

Un moteur destiné aux supercars

Si YASA n’a fourni aucune information sur le début de la production de son moteur électrique, elle n’a aussi donné aucun indice concernant les voitures qui vont bénéficier de l’excellente densité de puissance de celui-ci. Néanmoins, Ferrari, Mercedes-AMG et Lamborghini comptent parmi ses principaux partenaires, et le constructeur italien basé à Maranello a été un des premiers à installer ses blocs électriques dans des sportives, comme la 296 GTB ou la SF90 Stradale. En d’autres termes, le moteur électrique de l’entreprise britannique pourrait bien équiper la prochaine génération de supercars. Parmi les seules informations dévoilées par la société, on peut citer la quantité de blocs qu’elle projette de produire annuellement. Elle prévoit de fabriquer entre 10 000 et 50 000 moteurs chaque année. Plus de détails sur yasa.com. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .