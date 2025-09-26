Yunus Cal dévoile le Zilbug, un produit redoutablement efficace contre les punaises de lit

Lorsque l’on rentre de vacances, on redoute parfois moins la facture EDF que la possible présence de punaises de lit dans nos bagages. En France, ces nuisibles toucheraient déjà près de 11 % des foyers, selon un sondage IPSOS relayé dans cet article du journal Le Monde. Face à ce fléau, Yunus Cal, un entrepreneur de Vaulx-en-Velin, a développé Zilbug, une poudre 100 % naturelle à base de gel de silice amorphe. Vendue 29,90 € le pot de 350 g sur le site officiel, elle promet une efficacité radicale. Testée par le professeur Jean-Michel Béranger de l’Institut hospitalo-universitaire de Marseille, Zilbug a démontré une efficacité de 100 % sur plusieurs colonies de punaises de lit. De quoi transformer les nuits blanches en sommeils paisibles ! Le fondateur de la marque Zilbug nous a accordé un entretien exclusif. Voici un retour sur cette invention déjà adoptée par des centaines de foyers. C’est parti.

Une invention née d’une expérience personnelle

Comme souvent, l’idée est venue d’un problème bien réel. Dans son entretien, Yunus Cal confie : « L’idée est née après une infestation chez un membre de ma famille. Je cherchais alors un produit naturel, efficace et non toxique. » Après avoir exploré des publications scientifiques et observé l’efficacité du gel de silice dans des études américaines, il décide de développer sa propre formule. Testée sur 80 punaises, toutes sont mortes dans les 48 heures. Même si ce n’est pas instantané, c’est redoutablement efficace et surtout sans danger pour l’homme ni pour les animaux domestiques.

Un produit simple, écologique et sans toxicité

L’atout majeur de Zilbug, c’est son caractère naturel. Composé uniquement de dioxyde de silicium amorphe, il agit mécaniquement en déshydratant les insectes rampants. Comme l’explique Yunus Cal : « Le produit est non toxique, zéro allergie, et sans aucun impact environnemental. Il provient de roches et de montagne, séparées mécaniquement puis purifiées. » Résultat : pas besoin d’évacuer la maison ni de supporter des odeurs chimiques. Mieux encore, Zilbug fonctionne aussi contre les cafards, fourmis ou mites. Une solution polyvalente qui change la donne dans la lutte contre les nuisibles.

Les points clés à retenir sur Zilbug

Efficacité prouvée : 100 % de mortalité des punaises adultes et des larves en 48 h maximum.

en 48 h maximum. Naturel et sain : zéro toxicité, sans danger pour les enfants ou les animaux.

Application facile : il suffit de créer une barrière autour du lit, sur les plinthes et les sommiers.

Durée d’action longue : reste efficace plusieurs mois tant qu’elle demeure au sol »

Polyvalence : agit aussi sur d’autres insectes rampants (cafards, fourmis, mites).

Prix accessible : 29,90 € le pot de 350 g, vendu en ligne et en dans certaines boutiques partenaires.

Zilbug : une alternative crédible aux traitements classiques

Alors que beaucoup de produits chimiques ne font que repousser les punaises, Zilbug les élimine véritablement. Les professionnels de la désinsectisation commencent déjà à l’adopter, séduits par son efficacité et sa simplicité. Yunus Cal précise d’ailleurs : « Nous avons vendu plusieurs milliers d’unités, et les retours sont extrêmement positifs, avec moins de dix mauvais commentaires sur Amazon. »

Avec un coût bien plus abordable que les traitements thermiques ou chimiques lourds, Zilbug s’impose comme une alternative durable et abordable à moins de 30 euros. Et vous, seriez-vous prêts à tester cette poudre naturelle pour enfin dire adieu aux punaises de lit et retrouver des nuits sereines ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !