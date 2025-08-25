Zilbug, un inventeur francais pense avoir trouvé l’arme ultime contre les punaises de lit

Lorsque vous rentrez de vacances, ce n’est pas la facture EDF que vous redoutez le plus, mais le fait d’avoir rapporté dans vos bagages, des punaises de lit ! Ces petites bêtes infernales, capables de transformer un sommeil en cauchemar, sont devenues un véritable fléau. Le problème étant, que pour les éradiquer, il faut de la patience, un chien renifleur, ou des produits efficaces. Face à elles, un entrepreneur de Vaulx-en-Velin, Yunus Cal, a décidé de riposter avec Zilbug, une poudre à base de gel de silice. Vendue 29,90 €* sur le site officiel de Zilbug comme sur Amazon, ce produit naturel est certifié par l’INELP (Institut National d’Étude et de Lutte contre la Punaise de lit) et testé par plusieurs laboratoires français. Une alternative écologique et locale qui séduit autant les particuliers que les professionnels de la désinsectisation. Et, croyez-moi, quand on lit que les punaises touchent 11 % des foyers français, on se dit qu’une solution durable n’est pas du luxe ! Découverte.

Une invention née d’une histoire personnelle

À l’origine de Zilbug, il y a une histoire très personnelle : un membre de la famille de Yunus Cal a été infesté par ces nuisibles coriaces. Plutôt que de se résigner, il a décidé de chercher une alternative aux insecticides chimiques, souvent toxiques pour les habitants comme pour leurs animaux. Après avoir épluché les publications scientifiques sur le gel de silice, il lance sa formule et la commercialise dès 2024. Résultat ? Une poudre qui tue les punaises par déshydratation en 48 h. Contrairement aux produits répulsifs qui ne font que les repousser, Zilbug les élimine vraiment. Comme il le confiait au Progrès, cette innovation est aussi une revanche sociale : « Si 100 portes se ferment, la 101e sera la bonne ». J’aime beaucoup cette philosophie !

Un produit efficace, sain et écologique

Le vrai atout de Zilbug, c’est qu’il est 100 % naturel et sans danger pour les enfants comme pour les animaux domestiques. Plus besoin d’évacuer son logement pendant plusieurs jours ni de supporter l’odeur persistante de produits chimiques. En prime, la poudre est efficace aussi contre d’autres nuisibles : cafards, fourmis, acariens et même mites.

Elle se conserve 20 ans, s’applique facilement dans les recoins, fissures et autour des lits, et agit mécaniquement. Pas de résistance possible : les insectes n’ont aucune chance d’y échapper. Comme nous vous en parlions dans cet article sur la terre de diatomée, les alternatives écologiques séduisent de plus en plus face aux pesticides traditionnels.

Une arme anti-nuisibles déjà adoptée par les pros

Si Zilbug séduit les particuliers, il est aussi utilisé par des professionnels de la désinsectisation, séduits par son efficacité et sa simplicité d’application. Avec une livraison rapide (24 à 72 h) et une action prouvée, le produit se positionne comme une alternative sérieuse aux traitements thermiques ou chimiques, souvent beaucoup plus coûteux. Yunus Cal en est convaincu : son innovation représente un vrai pas vers une lutte durable et accessible.

Et, à 29,90 €, le rapport efficacité/prix est difficile à battre. Vous pouvez retrouver ce produit en vente sur le site officiel ou sur Amazon. Alors, seriez-vous prêts à tenter l’expérience Zilbug pour enfin dormir sans grattouilles nocturnes ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Prix relevé le 17 août 2025, pouvant être modifié à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de changement de tarif décidé par le vendeur.