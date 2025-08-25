Zilbug, un inventeur francais pense avoir trouvé l’arme ultime contre les punaises de lit

Et si une poudre naturelle inventée à Vaulx-en-Velin devenait l’arme fatale contre les punaises de lit qui envahissent déjà 11 % des foyers français ?

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 25 août 2025
0 2 minutes de lecture
Un produit non toxique et 100 % naturel.
Un produit non toxique et 100 % naturel. Crédit photo : Zilbug.officiel (capture d'écran vidéo YouTube)

Lorsque vous rentrez de vacances, ce n’est pas la facture EDF que vous redoutez le plus, mais le fait d’avoir rapporté dans vos bagages, des punaises de lit ! Ces petites bêtes infernales, capables de transformer un sommeil en cauchemar, sont devenues un véritable fléau. Le problème étant, que pour les éradiquer, il faut de la patience, un chien renifleur, ou des produits efficaces. Face à elles, un entrepreneur de Vaulx-en-Velin, Yunus Cal, a décidé de riposter avec Zilbug, une poudre à base de gel de silice. Vendue 29,90 €* sur le site officiel de Zilbug comme sur Amazon, ce produit naturel est certifié par l’INELP (Institut National d’Étude et de Lutte contre la Punaise de lit) et testé par plusieurs laboratoires français. Une alternative écologique et locale qui séduit autant les particuliers que les professionnels de la désinsectisation. Et, croyez-moi, quand on lit que les punaises touchent 11 % des foyers français, on se dit qu’une solution durable n’est pas du luxe ! Découverte.

Une invention née d’une histoire personnelle

À l’origine de Zilbug, il y a une histoire très personnelle : un membre de la famille de Yunus Cal a été infesté par ces nuisibles coriaces. Plutôt que de se résigner, il a décidé de chercher une alternative aux insecticides chimiques, souvent toxiques pour les habitants comme pour leurs animaux. Après avoir épluché les publications scientifiques sur le gel de silice, il lance sa formule et la commercialise dès 2024. Résultat ? Une poudre qui tue les punaises par déshydratation en 48 h. Contrairement aux produits répulsifs qui ne font que les repousser, Zilbug les élimine vraiment. Comme il le confiait au Progrès, cette innovation est aussi une revanche sociale : « Si 100 portes se ferment, la 101e sera la bonne ». J’aime beaucoup cette philosophie  !

Une poudre innovante qui tue les punaises par déshydratation en 48 h.
Une poudre innovante qui tue les punaises par déshydratation en 48 h. Crédit photo : Zilbug.officiel (capture d’écran vidéo YouTube)

Un produit efficace, sain et écologique

Le vrai atout de Zilbug, c’est qu’il est 100 % naturel et sans danger pour les enfants comme pour les animaux domestiques. Plus besoin d’évacuer son logement pendant plusieurs jours ni de supporter l’odeur persistante de produits chimiques. En prime, la poudre est efficace aussi contre d’autres nuisibles : cafards, fourmis, acariens et même mites.

Elle se conserve 20 ans, s’applique facilement dans les recoins, fissures et autour des lits, et agit mécaniquement. Pas de résistance possible : les insectes n’ont aucune chance d’y échapper. Comme nous vous en parlions dans cet article sur la terre de diatomée, les alternatives écologiques séduisent de plus en plus face aux pesticides traditionnels.

Une poudre quis’applique facilement dans les recoins, fissures et autour des lits.
Une poudre quis’applique facilement dans les recoins, fissures et autour des lits. Crédit photo : Zilbug.officiel (capture d’écran vidéo YouTube)

Une arme anti-nuisibles déjà adoptée par les pros

Si Zilbug séduit les particuliers, il est aussi utilisé par des professionnels de la désinsectisation, séduits par son efficacité et sa simplicité d’application. Avec une livraison rapide (24 à 72 h) et une action prouvée, le produit se positionne comme une alternative sérieuse aux traitements thermiques ou chimiques, souvent beaucoup plus coûteux. Yunus Cal en est convaincu : son innovation représente un vrai pas vers une lutte durable et accessible.

Infographie : comment utiliser efficacement Zilbug pour éliminer les punaises de lit de manière naturelle et durable.
Infographie : comment utiliser efficacement Zilbug pour éliminer les punaises de lit de manière naturelle et durable. Crédit infographie : neozone.org

Et, à 29,90 €, le rapport efficacité/prix est difficile à battre. Vous pouvez retrouver ce produit en vente sur le site officiel ou sur Amazon. Alors, seriez-vous prêts à tenter l’expérience Zilbug pour enfin dormir sans grattouilles nocturnes ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Prix relevé le 17 août 2025, pouvant être modifié à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de changement de tarif décidé par le vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.
Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
Zilbug.com
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 25 août 2025
0 2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page