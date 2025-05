Acheter une maison avec des canettes recyclées ? L’incroyable pari de Damian Gordon

Que faites-vous de vos canettes de soda, ou de bière* en aluminium ? Vous les jetez dans votre bac jaune ? C’est une excellente idée, mais en Australie, elles peuvent servir à acheter une maison ! Incroyable mais vrai, un certain Damian Gordon a relevé un immense défi : acheter une maison grâce à 450 000 bouteilles et canettes recyclées via le programme Return and Earn (qui rembourse 10 centimes par contenant). En sept ans, cet habitant de la Central Coast, en Nouvelle-Galles du Sud, a économisé près de 46 000 dollars australiens (environ 41 000 euros), de quoi poser l’acompte pour son petit coin de paradis. Un geste à la fois économique et écoresponsable, parfaitement dans l’esprit du développement durable. Plutôt que d’ouvrir une tirelire, Damian a ouvert son coffre… et vidé les rues ! Retour sur cette idée géniale !

Ramasser, trier et économiser : un travail de fourmi devenu jackpot

Tout commence en 2017, lorsque Damian décide de mettre à profit ses temps libres. Pas de plan miracle ni de loterie : juste son pick-up, ses gants de collecte, et beaucoup de patience. Armé de son sac, il écume les rues, les plages et les parcs à la recherche de contenants abandonnés. Le secret de sa réussite ? La régularité. Chaque canette déposée à la consigne Return and Earn lui rapportait 10 centimes. Multiplié par 450 000, cela donne un joli pactole. Mieux encore, pour maximiser ses gains, il s’est porté volontaire sur des festivals de musique. Là, entre deux concerts, il ramassait non seulement des montagnes de canettes, mais également des tentes oubliées, des guirlandes lumineuses… et parfois même des semaines entières de nourriture non périssable ! Finalement, entre le recyclage, les économies et quelques rencontres insolites avec des artistes en coulisses, Damian a réussi l’improbable : transformer les déchets des autres en un investissement durable.

Une démarche écolo… et un pied de nez au gaspillage

Derrière cette success-story, il y a aussi un vrai message. Damian n’a pas seulement économisé pour son propre compte : il a aussi lutté contre la société du tout-jetable. Il se dit marqué par son enfance, où il accompagnait sa mère à la « tip shop » pour récupérer et réutiliser des objets abandonnés. Aujourd’hui, la moitié de son mobilier vient encore de récupérations locales, soigneusement nettoyées. Même avec un prêt immobilier désormais sur les épaules, Damian ne compte pas ranger ses gants. Recycler est devenu pour lui une seconde nature… et un véritable mode de vie.

Quand la patience et le recyclage construisent des murs bien solides

L’histoire de Damian Gordon prouve que les petites actions du quotidien peuvent mener à de grandes réussites. En transformant chaque canette négligée en brique de son futur, il a bâti bien plus qu’une maison : il a construit une philosophie de vie. Peut-être qu’au prochain barbecue, quand vous hésiterez entre jeter ou recycler votre canette vide, vous penserez à Damian… et à tout ce que l’on peut accomplir avec un peu de persévérance, beaucoup de tri et un grand rêve. Et vous, seriez-vous prêt à relever le défi du recyclage pour concrétiser vos projets les plus fous ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

