BIERSAFE, un frigo enterré (sans électricité) qui garde vos bières fraîches toute l’année

Imaginez la scène : c’est l’été, il fait chaud, très chaud… et mon mari, bien installé dans son abri de jardin tout au fond du terrain, rêve d’une bière* bien fraîche. Problème : le frigo est à l’autre bout de la parcelle et la flemme de faire l’aller-retour est bien réelle. Parfois, je reçois même un petit SMS qui dit « si tu passes par le jardin, j’ai soif ». C’est là qu’entre en scène le BIERSAFE, un rafraîchisseur de bière sans électricité, à 119,99 €** sur Amazon, qui enterre la concurrence, au sens propre comme au figuré. Ce tube en plastique de 1,10 mètre, équipé d’un support en aluminium, peut accueillir jusqu’à 16 bouteilles de 0,5 L dans les entrailles de votre jardin. Une invention géniale, inspirée du puits canadien, qui permet de rafraîchir naturellement, sans bruit, sans facture EDF, et sans bouger du transat. Présentation.

Une idée brillante pour les apéros en pleine nature

Quand j’ai découvert le BIERSAFE, j’ai immédiatement pensé à notre cabane du fond du jardin, ce petit abri que mon mari transforme tour à tour en atelier, en refuge, ou en salle de pause improvisée. Le problème ? L’absence de frigo. Et, les boissons tièdes, très peu pour lui ! Grâce à ce tube à enterrer, il peut désormais stocker ses bières, bouteilles de limonade ou jus de pomme maison à l’abri de la lumière et au frais toute l’année. Zéro courant, zéro bruit, et une vraie surprise pour les copains qui découvrent cette cachette insolite ! Et, ce n’est pas une blague : on économise aussi jusqu’à 80 € par an par rapport à un vieux frigo à bières énergivore. Pour les curieux, nous vous en parlions déjà dans cet article complet ici.

Une installation simplissime… et (presque) ludique

Pas besoin d’être terrassier pour installer le BIERSAFE. Il suffit de creuser un trou de 1,10 m de profondeur sur 20 cm de large, soit la taille exacte du tube. Le fabricant recommande l’utilisation d’un foret spécial pour la terre. Une fois enterré, le tube devient totalement invisible, si ce n’est la petite trappe discrète qui permet d’accéder au support à bouteilles. L’idéal pour garder son stock au frais sans attirer les convoitises comme nous vous l’avions indiqué dans cet article.

Une solution futée pour toute l’année

Ce qu’on adore avec le BIERSAFE, c’est qu’il fonctionne aussi bien en été qu’en hiver. En été, il garde vos boissons à une température naturellement fraîche grâce à l’inertie thermique du sol. En hiver ? Il les empêche de geler, contrairement à un frigo extérieur exposé au froid. Résultat : votre cave à bières naturelle est disponible toute l’année, même sous la neige. Et, en bonus, pas de risque de coupure de courant ou de panne de frigo.

C’est aussi un excellent moyen de désengorger le frigo familial en cas de grosse réception. Et croyez-moi, quand il s’agit d’apéros en plein air, il y a toujours un moment où le frigo manque de place ! Pour rappel, il est vendu au prix de 119,99 €** sur Amazon. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir le BIERSAFE sur le site officiel. Et vous, seriez-vous prêt à enterrer vos bières pour qu’elles restent bien au frais ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

**Le prix a été relevé le 14 juillet 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.