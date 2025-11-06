Ce pays européen va-t-il réellement installer des radars de vitesse pour les piétons ?

Je suis certaine que vous avez ri en lisant le titre de cet article, et je l’avoue : moi aussi ! Sur les réseaux sociaux, on peut lire que « La Slovaquie installe des radars pour les piétons dépassant 6 km/h ». En d’autres termes, courir pour attraper son bus pourrait bientôt coûter une prune ! La nouvelle a fait le tour du web, au point de semer la confusion jusque chez les médias étrangers. Mais, comme souvent, la vérité est un peu moins sensationnelle. Le Code de la route évolue pour les piétons, comme le confirme cet article publié par Cerema pour renforcer la sécurité des piétons. Mais aucune allusion n’est faite à propos d’une « vitesse limite de marche à pied » et, heureusement peut-être, je vois déjà les amendes reçues par mon copain Damien qui passe sa vie à courir ! Bref, nulle part en Europe on ne vous flashera pour avoir marché trop vite, même si vous avez des jambes de marathonien.

Une mesure pour protéger les piétons, pas les verbaliser

Cette précision législative a un objectif simple : réduire les collisions sur les trottoirs, de plus en plus fréquentés par les trottinettes et les vélos rapides. Comme l’a expliqué le député Ľubomír Vážny, initiateur du texte, il s’agit de mieux encadrer la cohabitation entre engins roulants et marcheurs. La Slovaquie rejoint ainsi d’autres pays européens qui mentionnent la « vitesse de marche » dans leur Code de la route, de 4 à 7 km/h selon les textes. En France, la Sécurité routière rappelle que le piéton “a toujours la priorité” lorsqu’il s’engage sur un passage dédié. Et, le Cerema confirme que le Code de la route a récemment évolué pour renforcer la sécurité des piétons. Bref, nulle part en Europe on ne vous flashera pour avoir marché trop vite, même si vous avez des jambes de marathonien.

Ce qu’il faut retenir

Rumeur Réalité Les piétons slovaques seront limités à 6 km/h. Faux : cette limite concerne les trottinettes, vélos et rollers. Des radars de vitesse seront installés sur les trottoirs. Aucune disposition légale ne prévoit de contrôle. Les piétons risquent des amendes. Aucun texte ne sanctionne la vitesse à pied. Objectif du texte : protéger les piétons. Oui, en harmonisant les vitesses sur les trottoirs mixtes.

De vrais efforts pour la sécurité des piétons

Cette petite polémique a au moins un mérite : remettre les piétons au centre du débat. En France, des inventions ingénieuses voient le jour pour renforcer leur sécurité. Nous vous en parlions dans cet article sur les passages piétons lumineux testés aux Andelys. Et, si la technologie ne suffit pas, l’art s’en mêle parfois : certains artistes transforment les passages piétons en œuvres d’art urbain, comme Oakoak, pour capter l’attention des automobilistes autrement qu’avec des panneaux. De plus en plus de villes réfléchissent à des aménagements « intelligents », plus visibles la nuit, plus ludiques pour les enfants, et plus sûrs pour les seniors.

Une « fake news » qui en dit long sur notre époque

Alors, faut-il craindre un jour des radars pour piétons ? Rassurez-vous : c’est une fake news ! Selon la chaîne slovaque TA3, l’amendement adopté fin octobre ne concerne pas les piétons, mais bien les usagers partageant le trottoir : trottinettes électriques, cyclistes, rollers et gyropodes. En réalité, la loi se contente de définir officiellement ce qu’est la « vitesse de marche », estimée à 6 km/h, afin de servir de référence pour ces engins. Autrement dit : les piétons ne sont pas concernés, ils peuvent continuer à flâner ou sprinter comme bon leur semble ! Rassurez-vous, aucun pays européen, pas même la Slovaquie, n’a pas prévu de sanctionner les marcheurs trop pressés.

L'histoire est née d'une mauvaise traduction et d'une lecture un peu hâtive du texte de loi, on ne parle pas tous slovaque en même temps ! Mais, elle rappelle aussi à quel point les sujets de sécurité routière passionnent et parfois divisent. Personnellement, j'aimerais mieux qu'on installe des radars d'attention, ceux qui nous rappelleraient de lever le nez du smartphone avant de traverser ! Et vous, que penseriez-vous d'un radar capable de flasher ceux qui marchent trop vite ou trop distraits ?