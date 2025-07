Cette boutique de bricolage propose de remplacer votre tondeuse par un mouton

Depuis le 4 juin 2025, il est interdit de tondre sa pelouse de 12 h à 16 h dans 23 départements français*. Face à cette nouvelle réglementation anti-bruit et anti-canicule, Leroy Merlin dégaine une solution pour le moins… inattendue : le Plan Bêêê, un service d’écopâturage à domicile. Pour 230 € par mois, vous pouvez faire appel à des moutons professionnels (si si, encadrés par un berger et la société GreenSheep) pour tondre votre gazon, sans un bruit et avec une fertilisation 100 % naturelle à la clé. Un concept qui fait sourire, mais qui repose sur un vrai savoir-faire, comme le confirme le ministère de la Transition écologique. Et pour les curieux, nous vous en parlions déjà dans cet article complet sur NeozOne qui vous explique comment remplacer votre tondeuse bruyante, par de paisibles moutons ! Découverte du Plan Bêêê.

Des moutons pour tondre, une idée pas si bêêête !

L’idée peut prêter à sourire, mais l’écopâturage n’a rien d’un gadget. Déjà utilisé par les collectivités locales pour entretenir des zones sensibles, il débarque aujourd’hui dans les jardins des particuliers grâce à Leroy Merlin et à son partenaire GreenSheep, réseau de bergers indépendants. Concrètement, un berger vient inspecter votre terrain, installe l’enclos, l’abreuvoir, l’abri… et deux moutons minimum (car oui, un mouton seul, c’est triste et interdit pour le bien-être animal). Ensuite, il repasse régulièrement pour suivre leur état de santé et s’assurer que tout se passe bien. L’avantage ? Pas d’essence, pas de bruit, pas de déchets verts. Et, une pelouse naturellement tondue et fertilisée. L’inconvénient ? Une tonte plus lente et moins homogène qu’avec une tondeuse dernier cri. Mais, franchement, si vous aimez la nature, l’ambiance bucolique et que vous avez 2 000 m² à entretenir… pourquoi pas ?

Un service écologique, mais pas pour tous les jardins

Évidemment, le Plan Bêêê ne s’adresse pas à tous. Il faut au minimum 2 000 m² de terrain pour nourrir deux moutons, et ce n’est pas donné à tout le monde. Côté budget, Leroy Merlin annonce 230 € par mois, ce qui reste compétitif comparé à une tondeuse thermique de qualité, mais peut-être un peu élevé face à un jardinier classique.

Critère Tondeuse électrique Jardinier pro Plan Bêêê (Leroy Merlin) Prix moyen (par mois) 50 à 100 € (hors achat) 150 à 250 € 230 € Bruit Variable Faible Aucun Émissions de CO₂ Oui Faibles Zéro Fertilisation naturelle Non Parfois Oui (merci les crottes) Déchets verts à gérer Oui Parfois Non Surface minimale Aucune À partir de 200 m² 2 000 m² minimum

Une expérience insolite et pleine de bon sens

Au-delà de l’aspect écologique, il y a quelque chose d’apaisant à voir deux moutons brouter tranquillement dans le fond du jardin pendant que vous sirotez un thé glacé sous la pergola. Une vraie parenthèse bucolique qui remet la nature au cœur du quotidien, comme le dit si bien Leroy Merlin : « Plan Bêêê incarne notre ambition de rendre le développement durable concret et désirable. » Et puis, avouons-le : entendre son voisin râler contre sa tondeuse thermique pendant que vos moutons travaillent en silence, c’est un petit plaisir doux comme une laine fraîchement tondue.

Pour plus de détails, retrouvez aussi notre article complet sur la moutondeuse publié il y a quelque temps. Plus d’informations sur l’écopâturage sur le site greensheep.fr. Et vous, laisseriez-vous deux moutons paisibles s’occuper de votre pelouse plutôt que de sortir la tondeuse chaque semaine ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Les départements concernés par cette nouvelle interdiction : Aveyron (12), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Drôme (26), Gard (30), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84) et Haute-Vienne (87). (Source : rustica.fr).