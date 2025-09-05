Cette hache vieille de 3 000 ans aurait été forgée avec du « métal extraterrestre »

Bornéo, quatrième plus grande île du monde, a toujours été connue pour son riche patrimoine naturel et culturel. Bien qu’elle occupe seulement 1 % des terres émergées de notre planète, environ 6 % de la biodiversité mondiale se trouve dans cette île partagée entre l’Indonésie, la Malaisie et Brunei. Son territoire abrite des espèces endémiques telles que l’orang-outan et l’éléphant pygmée, mais également d’impressionnantes formations souterraines comme les grottes de Niah qui renferment des sites archéologiques et des peintures rupestres exceptionnels. Récemment, on a beaucoup parlé de Bornéo grâce à une découverte majeure, celle d’une hache de forme conique fabriquée, selon les scientifiques, avec un matériau inconnu. Découverte !

Une hache fabriquée pendant l’âge du Bronze ?

Au vu de sa petite taille et de son design artistique atypique, cet objet n’a rien à voir avec les haches de pierre ordinaires. Les scientifiques pensent qu’il aurait été fabriqué il y a 3 000 ans, pendant l’âge du Bronze, et n’avait pas été utilisé pour couper, mais servait de symbole de statut social ou d’objet d’échange. Hormis son aspect pour le moins inhabituel, les chercheurs se posent aussi des questions sur le métal utilisé dans sa fabrication. Pour certains, il aurait été forgé à partir de fer météoritique, grâce à des techniques avancées de métallurgie. Ceux qui ont eu l’occasion de l’examiner, à l’instar de la jeune archéologue Ida Bagus Putu Prajna Yogi, indiquent n’avoir jamais vu une hache conique pareille. Hartatik, membre de l’équipe d’experts du patrimoine culturel du kabupaten de Banjar (TACB), souligne que cette découverte, connue localement sous le nom de « Gigi Petir » ou « Untu Gledek », revêt une importance à la fois culturelle et historique.

Comment l’a-t-on trouvé ?

La hache provient de la collection d’objets trouvés d’un villageois local, comprenant également des haches en pierre et des perles anciennes de la tribu Dayak. Celui-ci l’aurait découvert en cherchant de l’or dans les rivières, dans le village de Paau (district d’Aranio). Contrairement à la plupart des artefacts connus, la hache conique de Bornéo n’a pas été trouvée au sein d’un grand chantier archéologique, mais dans un petit village reculé du Kalimantan. Les scientifiques affirment que sa forme unique, sa fabrication complexe et son possible origine météoritique apportent une preuve irréfutable que les anciennes communautés de Kalimantan utilisaient déjà des techniques métallurgiques sophistiquées. Pour eux, cette hache conique témoigne d’un savoir-faire métallurgique avancé et l’art de façonner des matériaux peu conventionnels.

Une découverte archéologique importante

Cette pièce extraordinaire serait la première du genre à être découverte dans la région, d’où son importance majeure. Pour les autorités culturelles locales et nationales, elle démontre que même des zones isolées peuvent receler des informations précieuses sur le passé de l’Indonésie. D’ailleurs, le TACB et le BRIN (Agence nationale pour la recherche et l’innovation) prévoient de mener des analyses et des authentifications plus approfondies de la hache conique, mais aussi d’effectuer de nouvelles fouilles sur l’île de Bornéo.

Leurs objectifs ? Mieux comprendre son origine et sa fabrication, ainsi que les pratiques sociales d'anciennes communautés de Bornéo et leurs capacités technologiques. Et bien entendu, trouver d'autres artefacts forgés avec le même « métal extraterrestre ». Qui sait, ce village isolé du Kalimantan pourrait devenir un jour l'un des sites archéologiques incontournables de l'île et entrer dans l'histoire comme le lieu d'une découverte majeure. Plus d'informations radarbanjarmasin.jawapos.com.