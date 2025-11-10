Dans ces toilettes publiques, vous devez regarder une pub pour avoir du papier hygiènique

Il existe des inventions dont on se demande pourquoi elles existent ! Tout est subjectif bien entendu, mais pour celle que vous allez découvrir, c’est la première idée qui m’est venue à l’esprit ! Comment appeler cela ? Allez, disons que c’est une innovation que personne n’avait vraiment réclamée ! En Chine, certaines toilettes publiques obligent désormais les usagers à regarder une publicité ou à payer quelques centimes pour obtenir quelques feuilles de papier toilette. Le concept, mis en avant sur les réseaux sociaux et relayé par Futurism, repose sur une idée simple : « Toilet paper is a public resource. We need to prevent waste. » Autrement dit, « le papier toilette est une ressource publique, il faut éviter le gaspillage. » Je veux bien, moi, qu’on parle écologie, mais là, on frôle surtout l’absurde… Parce que si je n’ai pas de smartphone, ou si la situation presse un peu trop (on se comprend), je fais comment ? Sans compter que, pour ma part, ce genre de dispositif pourrait encourager le retour des lingettes jetables, bien plus polluantes à long terme. Décryptage de cette drôle d’invention chinoise !

Des toilettes qui vous forcent à « regarder avant de vous essuyer ».

L’idée, d’abord testée dans quelques lieux touristiques, a rapidement fait le tour des réseaux. Le principe : un QR code à scanner sur le distributeur de papier. Une fois connecté, vous avez deux options : regarder une courte publicité pour obtenir un peu de papier, ou payer environ 0,5 RMB (0,07 €) pour une quantité un peu plus généreuse. Ces machines auraient été installées pour lutter contre les vols et le gaspillage, des problèmes bien réels dans certains espaces publics chinois. En 2017 déjà, Pékin avait introduit des distributeurs à reconnaissance faciale pour éviter que certains n’emportent des rouleaux entiers de papier. Mais, cette nouvelle version pousse le concept encore plus loin : après les caméras, place à la publicité ciblée ! Certains y voient un pas de plus vers une forme de « dystopie hygiénique » où même nos besoins naturels deviennent une opportunité marketing.

Une économie d’usage ou une intrusion dans l’intime ?

Sur le papier (sans mauvais jeu de mots), l’idée semble écologique : limiter le gaspillage, responsabiliser les usagers et financer le papier via la publicité. Mais dans la pratique, plusieurs critiques émergent et je les partage :

Dépendance au smartphone : pas de batterie, pas de réseau, pas de papier.

Inégalité d’accès : les personnes âgées ou peu technophiles pourraient être exclues.

Quantité dérisoire : les bandes délivrées après la publicité sont parfois si petites qu’il faut relancer le processus plusieurs fois.

Risque de dérive : la monétisation de chaque geste du quotidien, même le plus intime, devient inquiétante, non ?

Et puis, soyons honnêtes : qui a envie de regarder une publicité pour une boisson gazeuse ou une application mobile pendant qu’il attend désespérément quelques feuilles de papier toilette ?

Un progrès ou une absurdité écologique ?

Sur le fond, l’intention de réduire le gaspillage n’est pas mauvaise. Mais, sur la forme, cette innovation interroge. Faut-il vraiment monétiser chaque instant du quotidien, jusqu’à nos passages aux toilettes ? Personnellement, j’y vois davantage un gadget publicitaire qu’une vraie solution écologique. Si on veut parler d’environnement, il vaudrait mieux encourager le papier recyclé, l’eau contrôlée, ou la sobriété énergétique des lieux publics, et ne pas transformer les cabines de toilettes en panneaux publicitaires.

Et puis entre nous, je préfère encore me battre avec un distributeur bloqué qu'avec une publicité pour du dentifrice pendant une urgence naturelle. Et vous, seriez-vous prêt à regarder une publicité pour obtenir du papier toilette, ou préférez-vous garder votre intimité intacte ?