Des pylônes électriques en forme d’animaux sauvages, lauréat du concours Red Dot 2025

Des pylônes électriques géants en forme d'animaux sauvages ? Le projet Austrian Power Giants répond à l'un des plus grands défis de la transition énergétique : convaincre le public d’accepter l'extension des réseaux électriques. Décryptage !

Un pylône électrique en forme de cigogne.
Une société autrichienne vient de remporter le concours Red Dot 2025 avec son concept de pylône électrique en forme d'animaux sauvages. Crédit photo : APG

À travers le monde, de nombreuses personnes sont réticentes à l’installation des pylônes électriques. Pour la plupart, ces infrastructures métalliques ruinent le paysage. Sans parler de leur structure encombrante qui les rend parfois inadaptés dans certaines agglomérations. Et pourtant, le déploiement d’infrastructures électriques devient plus que jamais important pour soutenir la sécurité énergétique. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), il faudra ajouter ou remplacer environ 80 millions de kilomètres de lignes électriques d’ici à 2040 pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques. Mais alors, comment faire pour convaincre les habitants d’accepter ces pylônes ? En Autriche, un projet baptisé Austrian Power Giants s’est focalisé sur le sujet : construire des infrastructures électriques en forme d’animaux sauvages, en harmonie avec la nature, pour éviter le rejet visuel.

Des sculptures animales différentes pour chaque région

Les concepteurs soulignent que le projet Austrian Power Giants a été inspiré de la faune sauvage et, comme susmentionné, leur objectif est de faire de ces pylônes électriques géants des symboles d’infrastructures respectueuses de la nature. Ils prévoient d’en installer dans les neuf Länder autrichiens, chacun représenté par un animal. Dans les Alpes de Basse-Autriche, par exemple, ils ont choisi des pylônes représentant des cerfs. Tandis que dans le Burgenland, la cigogne a été choisie comme animal symbolique, en raison de la visite annuelle de ces grands oiseaux échassiers dans la région. Pour eux, ces infrastructures sont bien plus que des pylônes électriques. Elles sont conçues pour s’intégrer parfaitement dans le paysage et répondre à l’un des plus grands défis de la transition énergétique :  l’opposition du public à l’extension des réseaux électriques.

Un pylône électrique en forme de cerf.
APG souhaite créer des pylônes électriques en forme d’animaux qui symbolisent les régions. Crédit photo : APG

Des prototypes déjà construits et testés

Deux prototypes sont déjà construits, dont l’un en forme de cerf et l’autre en cigogne, et testés en Autriche. D’après les concepteurs, les essais ont été effectués pour évaluer leur stabilité structurelle et leurs performances électriques sur le terrain. Mais aussi leur faisabilité technique et logistique, en vue d’une mise en œuvre à grande échelle. Ils indiquent que la construction et le déploiement de ces pylônes électriques en forme d’animaux sauvages ne sont pas un processus simple. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte. Par exemple, il faut adapter les matériaux, calculer la résistance au vent et garantir leur accessibilité pour la maintenance, tout en se conformant aux réglementations européennes strictes en matière de sécurité énergétique.

Lauréat du concours Red Dot 2025

Le projet Austrian Power Giants est lauréat du concours international de design Red Dot, dans la catégorie Électrification et Décarbonation. Une récompense qui n’est pas seulement symbolique, puisque des maquettes de ces pylônes électriques géants seront exposées au Red Dot Museum de Singapour jusqu’en octobre 2026. Selon les concepteurs, ils commencent déjà à susciter l’intérêt partout dans le monde, entre autres, au Japon, en Suisse et en Norvège. Des pays connus comme étant particulièrement sensibles au respect du paysage et à la tradition d’art public.

Un pylône électrique en forme de cigogne.
Des pylônes en forme d’animaux permettront-ils à la population d’accepter plus facilement la pollution visuelle d’une ligne haute tension ? Crédit photo : APG

On voit des initiatives similaires dans d’autres secteurs, comme par exemple aux Pays-Bas où certains parcs éoliens arborent des turbines peintes avec des motifs inspirés des oiseaux locaux. L’objectif reste le même : favoriser l’acceptation sociale de ces dispositifs imposants. Plus d’informations sur apg.at. Que pensez-vous de ces pylônes électriques originaux en forme d’animaux ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

