Diddl, la souris culte des années 2000 fait son grand retour en 2025

Si vous avez collectionné du papier à lettres à la fraise, attention : Diddl fait son come-back. Et il va faire craquer votre cœur d’enfant.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 18 août 2025
0 3 minutes de lecture
La souris Diddl fait son retour.
La souris Diddl fera son retour en octobre selon Kontiki et ravira les nostalgiques ainsi que les enfants. Crédit photo : Kontiki (capture d'écran vidéo YouTube)

Je ne sais pas vous, mais, personnellement, rien que d’entendre le mot Diddl, j’ai des images qui me reviennent en rafales : les feuilles de papier parfumées, les trousses trop remplies, les stylos qu’on n’osait pas utiliser, et cette peluche géante qu’on s’arrachait en tombola de kermesse. Et devinez quoi ? La petite souris star des années 90-2000 revient dès octobre 2025 en magasins, grâce à l’entreprise Kontiki, basée près de Lyon. Peluches, sets de maquillage, trousses, sacs à dos…, elle revient avec tout son attirail et cela sent bon la nostalgie. Pour la petite histoire, Diddl a été créée en 1990 par Thomas Goletz, et la marque a connu un véritable raz de marée commercial dans les années 2000, jusqu’à générer 150 millions d’euros de chiffre d’affaires ! Séquence nostalgie.

Une Diddlmania bien ancrée dans nos souvenirs

Difficile de décrire l’ampleur de la « Diddlmania » si on ne l’a pas vécue. C’était bien plus qu’une marque : c’était la complice de nos récréations, le trésor caché de nos cartables. J’avais 8 ans, je n’écrivais pas encore de lettres. En revanche, j’échangeais déjà des blocs de papier à lettres comme s’ils valaient de l’or. Les gommes ? Inutilisables, mais trop mignonnes. Les stylos ? Souvent secs, mais tellement beaux. Et puis, il y avait cette odeur sucrée, presque chimique, qui flottait autour de la trousse : l’odeur Diddl, à mi-chemin entre la fraise tagada et le bonbon à la violette. Avec cette annonce du retour en boutique, je sens que je vais bientôt devoir libérer une étagère pour recréer un petit coin « musée Diddl », en plein cœur de mon appart.

Infographie : Diddl, le grand retour annoncé pour octobre !
Infographie : Diddl, le grand retour annoncé pour octobre ! Crédit infographie : neozone.org

Pourquoi ce retour tombe à pic (et va faire craquer tout le monde)

Il fallait oser relancer Diddl à notre époque, entre les émojis, TikTok et les agendas partagés sur smartphone. Mais, Kontiki l’a fait, et honnêtement, je pense que ce sera « un coup de maître ». Car ce n’est pas seulement pour les enfants de maintenant : c’est pour nous, les grands enfants de 20-35 ans, qui avons gardé une tendresse absolue pour cette souris géante aux oreilles disproportionnées. Et puis, cela sent un peu le plan malin avant Noël : un bon vieux cadeau nostalgique pour sa sœur, sa meilleure amie ou soi-même. Je pense aussi que ma filleule, Lya, aura son Diddl pour Noël ! On ne va pas se mentir : moi, j’ai déjà repéré un carnet à paillettes et un mug rétro qui iront très bien sur mon bureau.

Toute une gamme de merchandising.
Kontiki a dévoilé toute une gamme de produits à l’effigie de la souris Diddl. Crédit photo : Kontiki (capture d’écran vidéo YouTube)

Que va-t-on retrouver dans la nouvelle collection Diddl 2025 ?

Produit relancé Description
Peluches Diddl et Diddlina Fidèles aux versions d’origine, en plusieurs tailles
Papeterie parfumée Blocs à lettres, carnets, cahiers parfumés à la fraise
Accessoires de mode Sacs à dos, trousses, stylos, pochettes à sequins
Set de maquillage Nouveauté 2025, pour petits et grands enfants dans l’âme
Journaux intimes Avec cadenas ou code numérique (on évolue un peu quand même)

 Une souris, une époque et un retour bien orchestré

Le retour de Diddl, c’est plus qu’un simple produit marketing. C’est une madeleine de Proust géante (et un peu fluo), un petit moment suspendu où l’on se dit que notre enfance n’est peut-être pas si loin. La marque avait disparu des rayons depuis 2010, avant de retenter un retour timide en 2016. En 2025, c’est du sérieux : Kontiki a tout remis à plat, avec des objets aussi fidèles qu’actualisés. Franchement, cela donne envie de retomber amoureux de cette souris qui a marqué une génération entière. Alors, serez-vous prêt à replonger dans l’univers acidulé de Diddl dès cet automne pour revivre un bout d’enfance ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Leprogres.fr
Méline Kleczinski

