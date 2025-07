Dirt shoes, des chaussures qui se désintègrent pour répandre des graines de fleurs sauvages

Yerba Madre anciennement Guayaki est une entreprise de boisson à base de maté. Elle a récemment fait appel aux services de Basura, une agence de design à New York, pour marquer son changement de nomination auprès de sa communauté et exprimer son nouveau leitmotiv. Le moins, qu’on puisse dire, c’est que cette campagne est un véritable coup de marketing qui crée la surprise et attire les regards du monde du design. Mais c’est aussi un message écologique fort, une invitation « … à redonner plus à la planète que ce que nous prenons ». Sensibles comme nous sommes à la cause environnementale, on ne pouvait pas passer sur cette innovation.

La Dirt Shoes, symbole de régénération en détails

La Dirt Shoes est une sneaker fabriquée à partir de terre et de fibres organiques, le tout maintenu par une gomme d’acacia, de la sève d’arbres et agrémentés de graines de fleurs sauvages logées dans la semelle. Pour réussir cette chaussure, l’entreprise de design a utilisé des moules imprimés en 3D et sont fabriquées à la main, des techniques à faible impact pour rester cohérent avec la démarche de Yerba Madre. Peut-on marcher avec cette fameuse chaussure ? Oui, mais elles sont conçues pour durer quelques minutes, car l’idée est qu’elles s’effritent durant la marche pour rendre la matière à la Terre en libérant les graines qu’elles contiennent.

Coup marketing ou sensibilisation écologique ?

Avec la fabrication de la Dirt Shoes, la Yerba Madre signe un grand coup marketing, puisqu’elle suscite un intérêt pour la marque en jouant sur les émotions comme la surprise et le rire. Tout ce qu’on peut dire, c’est que l’idée est originale et son implémentation parlante. Cette campagne de rebranding montre bien le lien entre Yerba Madre et la Terre ainsi que son envie de lui donner autant qu’elle donne. C’est clairement un appel à adopter des habitudes écoresponsables et à s’engager à la reforestation. Mais elle est avant tout la preuve que les entreprises à impact peuvent se servir du marketing pour faire passer des messages forts. Inutile donc de caser cette campagne dans l’un ou l’autre camp, c’est une merveilleuse association des deux.

Dirt Shoes, campagne à succès ?

L’histoire de rebranding de Yerba Madre avec la Dirt Shoes est telle, qu’elle a eu droit à un article dans le très célèbre et influent média dezeen en architecture et de design. Le fondateur de Basura, Rajeev Basu, s’est d’ailleurs exprimé sous leur micro en donnant les détails suivants :

L’objectif était de créer la chaussure la plus surprenante.

L’idée d’une sneaker élégante et de haute qualité que vous désirez réellement, qui se trouve être fabriquée à partir de terre, semblait être une façon amusante de donner vie à cette idée.

Chaque chaussure est fabriquée à la main, unique et se comporte différemment.

Nous sommes presque sûrs que cette mise en avant est dans le cadre du dezeen Show Room, un espace qui permet aux marques de présenter leurs meilleurs projets de design et leurs designers. Plus d’informations sur yerbamadre.com. N’est-ce pas une preuve que la Dirt Shoes a eu le succès qu’elle mérite ? Pouvez-vous nous dire ce que cette campagne de rebranding a suscité en vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .