Elle transforme sa Game Boy LEGO en console de jeux-vidéo fonctionnelle

Je suis toujours admirative des personnes, et particulièrement des femmes, qui savent faire des merveilles de leurs mains. Cette fois, Natalie the Nerd a attiré mon attention avec un défi pour le moins original. Que vous soyez adultes ou adolescents, personne n’ignore LEGO, la célèbre marque centenaire de jouets basée sur des briques de construction en plastique. J’ai déjà joué avec quelques pièces, mais je ne suis pas collectionneuse pour autant. Figurez-vous donc que la toute nouvelle Game Boy de LEGO a pu prendre vie grâce au talent de Natalie ! Elle a partagé son travail incroyable que je m’en vais vous exposer à vous aussi.

Natalie the Nerd : la Modeuse qui donne vie aux consoles

Pour vous mettre un peu dans le bain, Natalie est une modeuse et développeuse de mods pour consoles rétros, basée à Melbourne, en Australie. C’est une figure de la communauté qui partage sa passion pour l’électronique, la soudure et le rétro-gaming. C’est donc tout naturellement qu’elle a relevé le défi de rendre fonctionnel le set LEGO. Le set officiel LEGO Game Boy, vendu environ 60 €, est une réplique décorative qui ne peut pas jouer aux jeux. Sur un coup de tête et suite à une critique enthousiaste de cette limitation, Natalie s’est dit qu’elle pouvait donner réellement vie à la console à partir du modèle tout en briques.

Elle a mis ses talents en jeu pour concevoir un circuit imprimé (PCB) sur mesure capable de s’intégrer dans l’espace très restreint de la réplique LEGO. L’exploit ne s’arrête pas là : elle a réussi à rendre les boutons LEGO fonctionnels en les connectant à des pièces imprimées en 3D et soudées au circuit. Natalie a ajouté un véritable écran miniature, un port USB-C pour l’alimentation et de petites cartes pour lire les cartouches de jeu originales. Ainsi, elle a pu transformer une simple maquette inerte en une console avec laquelle on peut vraiment jouer.

Réussir là où LEGO s’arrête !

Bon, je n’irai pas jusqu’à dire que LEGO a échoué. La marque reste fidèle à son ADN, des briques permettant de construire une réplique fidèle de la console mythique. Le set Game Boy vise avant tout à raviver la nostalgie des années de console portable, bien avant les Nintendo Switch d’aujourd’hui. Ce côté nostalgique poussera d’ailleurs plus d’un adulte à s’offrir cet objet de collection. Mais grâce à la voie ouverte par Natalie the Nerd, ceux qui voudront aussi y rejouer en le modifiant le peuvent ! Fidèle à sa communauté, Nathalie a d’ailleurs annoncé qu’elle rendra les schémas et fichiers de sa création open source sur son blog et sur son Discord.

i will make a pcb for this lol https://t.co/yNxo428SRe — natalie (@natalie_thenerd) July 24, 2025

Rappelons que cette passionnée, connue pour ses travaux comme la Game Boy Color entièrement transparente avec un PCB en acrylique, est une véritable ambassadrice de la modification de consoles. Une chose est certaine, que ce soit pour avoir la Game Boy pour le côté nostalgique ou pour en faire un appareil fonctionnel, il faudra d'abord acheter la base, la Game Boy chez LEGO. Plus d'informations sur nataliethenerd.com.