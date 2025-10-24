IKEA dévoile un mini lit pour smartphone pour vous aider à débrancher à l’heure du coucher

Combien de fois ai-je entendu ma mère me dire de ne pas dormir avec mon smartphone ? Je me souviens encore des matins où elle venait me réveiller, alors que mon smartphone avait pris la place de mon oreiller ! J’en étais quitte pour une soufflante au réveil et une morale qui disait que c’était dangereux de s’endormir avec un smartphone. Aujourd’hui, ma mère ne me réveille plus le matin, mais je dors toujours avec mon smartphone : je sais, c’est moche ! La déconnexion des écrans est compliquée chez moi, et j’en suis totalement consciente, je pense être atteinte du Revenge Bedtime Procrastination ! Une addiction désormais reconnue par le gouvernement via le site drogues.gouv.fr, d’ailleurs. Si je vivais aux Émirats Arabes Unis, peut-être que je serais intéressée par une invention lancée par IKEA, le géant du meuble suédois. En effet, l’enseigne mondialement connue vient d’annoncer le lancement de mini-lits pour votre smartphone ! Étrange, oui je vous l’accorde, néanmoins l’objectif est bien de mettre vos écrans en sommeil le temps du vôtre ! Présentation.

Un lit pour smartphone, mais pourquoi faire ?

Si j’en crois l’objectif avoué d’IKEA, le meuble lit pour smartphone aurait pour objectif de rendre l’objet du désir inaccessible… Et, ce serait un vrai lit avec une tête de lit, bon sans matelas, il ne faut pas pousser non plus ! Personnellement, je trouve cette invention particulièrement inutile, à m’interroger même sur le fait que ce soit une info ou une fake news ! Quel est l’intérêt de mettre son smartphone au lit, quand on peut le poser sur une table de nuit, ou dans le tiroir de cette même table de nuit ? Pour justifier cette invention, Clara Klumpenaar, directrice marketing et design retail de la marque suédoise, explique dans un article relayé par rmc.bfmtv.com a une explication. «Le sommeil est sans doute le plus important des projets de design dans nos vies, mais également le plus négligé. Nos téléphones sont devenus des invités indésirables dans la chambre, il était temps de leur trouver un lit à eux. »

Un lit pour smartphone, un peu utile quand même !

En y regardant d’un peu plus près, ce n’est pas uniquement un « lit » formé d’une planche, de quatre pieds et d’une tête de lit ! Il aurait tout de même le pouvoir de recharger votre smartphone à condition que celui-ci soit doté de la technologie NFC. Au moins cela évitera les câbles tendus dans la chambre ! Et, ce n’est pas tout ! Lorsque vous posez votre smartphone sur son lit, l’application dédiée enregistre qu’il est « au lit » et donc que vous aussi ! Il va alors enregistrer la durée de sommeil. Vous vous interrogez sur l’utilité d’un tel accessoire ? Pour être tout à fait transparente, moi aussi ! D’accord, les rapports avec nos smartphones sont parfois compliqués et anxiogènes, mais de là à leur proposer un lit, l’enseigne IKEA va très loin quand même ! Comme si mettre votre smartphone « au lit » vous permettait, à vous, de mieux dormir : je ne suis pas convaincue ! Il ne sera, de toutes façons, pas vendu en France, et c’est peut-être mieux ainsi !

Un cadeau pour les plus « déconnectés » ?

Le service marketing va encore plus loin, en proposant à celles et ceux qui parviendront à laisser leur smartphone en sommeil pendant 7 heures d'affilée de gagner des bons d'achat… La puce NFC connectée à l'application IKEA fera les calculs pour vous et, bien entendu, le bon d'achat sera à dépenser dans votre magasin préféré… Alors, j'ignore si cette invention est utile, mais le coup marketing est plutôt réussi !