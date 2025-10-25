La farce légendaire de cet astronaute a laissé la NASA dans la confusion la plus totale

En matière d’humour, les astronautes ne sont pas toujours les premiers auxquels nous pensons. Et, pourtant, en 1973, l’un d’entre eux a réussi à piéger la NASA avec une blague absolument légendaire, comme le relata la NASA elle-même ! L’histoire se déroule à bord de Skylab, la première station spatiale américaine, alors que l’astronaute Owen Garriott menait une mission scientifique très sérieuse. Entre deux expériences sur la microgravité, il avait tout simplement décidé de faire rire Houston. Prix de la farce cosmique : un magnétophone et la voix enregistrée de sa femme, qui fit croire à tout le centre de contrôle qu’une passagère clandestine s’était glissée à bord ! Retour sur cette blague qui a donné quelques sueurs froides à ceux restés à Houston. C’est parti.

Quand une voix féminine surgit dans l’espace

Imaginez la scène : la communication entre Skylab et Houston se déroule normalement, quand soudain une voix féminine s’invite dans le canal radio.

« Bonjour Houston, ici Skylab. »

(Silence) « … Qui parle ? »

« C’est Helen, la femme d’Owen. Je suis venue livrer un repas chaud aux garçons. »

Panique à Houston. Les techniciens se regardent, incrédules : comment une civile aurait-elle pu monter à bord ? Quelques secondes de flottement, puis les rires éclatent dans tout le centre. Garriott venait de signer la blague la plus réussie de l’histoire spatiale. Cette farce n’était pas un poisson d’avril, mais un vrai moment de détente en pleine mission. Et, à 400 km au-dessus de la Terre, l’humour a visiblement sa propre gravité !

Skylab, un laboratoire scientifique pas toujours très sérieux

Avant la Station spatiale internationale, les États-Unis avaient Skylab, un laboratoire orbital révolutionnaire. Trois missions s’y sont succédé, baptisées Skylab 2, 3 et 4. Owen Garriott participait à Skylab 3, aux côtés d’Alan Bean et Jack Lousma. La mission dura deux mois et permit d’étudier les effets de la microgravité, d’observer la Terre et même d’analyser les toiles tissées par des araignées en apesanteur. Mais la vie dans l’espace peut être longue, isolée, voire monotone. Alors, pour garder le moral, Garriott avait tout prévu : sa femme Helen avait enregistré plusieurs dialogues, entrecoupés de silences, pour simuler une vraie conversation radio. Deux complices au sol, Robert Crippen et Karl Henize, jouèrent le jeu. Le stratagème fut si bien orchestré que Houston tomba dans le panneau !

Quand la science croise l’esprit taquin des astronautes

Cette anecdote illustre à merveille la part d’humanité qui anime ces pionniers de l’espace. Derrière les protocoles rigides et les expériences scientifiques, l’humour reste une forme de survie émotionnelle. D’ailleurs, la mission suivante, Skylab 4, fit elle aussi parler d’elle, dans un autre registre, puisqu’il s’agissait d’une mutinerie d’astronautes épuisés, comme nous vous en parlions dans cet article.

Alors, la prochaine fois que vous imaginerez un astronaute flottant en silence dans sa capsule, souvenez-vous de cette blague cosmique : quelque part, entre deux orbites, Owen Garriott et Helen ont prouvé que le rire, lui aussi, pouvait voyager dans l’espace. Et vous ? Que pensez-vous de cette blague ? Plutôt bien orchestrée, non ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !