Le Multipla de 1300 ch de Vilebrequin (1000tipla) homologué et vu dans les rues de Paris

Ce projet fou, signé W Auto Sport, n’est pas seulement une prouesse technique, mais aussi un exploit administratif et juridique. En effet, modifier profondément un véhicule en France constitue un véritable défi réglementaire. Impossible d’immatriculer un tel engin sur le territoire national, même à titre isolé. Pour contourner cet obstacle, les créateurs du 1000tipla ont opté pour une homologation au Kosovo. Ce choix stratégique leur a permis d’ouvrir une procédure d’importation dans l’Hexagone. L’équipe n’a rien laissé au hasard. La voiture possède une assurance valide ainsi que des équipements routiers complets (phares, clignotants, essuie-glaces, feux de stop). Malgré l’échec au contrôle technique, elle a pu bénéficier d’une contre-visite autorisant sa circulation pendant deux mois sur les routes françaises.

Une opération encadrée et sécurisée

Pour éviter tout débordement, le 1000tipla a eu droit à une escorte de sécurité lors de son passage à Paris. Comme si cela ne suffisait pas, afin d’encadrer l’opération sur le plan légal, W Auto Sport a fait appel à un avocat expert en droit routier. Au volant, la conduite fut exemplaire : clignotants utilisés, aucun excès, etc. La seule folie se cachait sous le capot. En effet, sous la carrosserie bodybuildée du véhicule se trouve un monstre de puissance. Le châssis de la Fiat Multipla d’origine a été conservé, mais le moteur provient d’une Corvette C7 Z06 accidentée. Il s’agit d’un V8 de 6,4 litres dont la puissance s’élève à près de 1 300 ch.

Une consommation de carburant jugée excessive

Pour rendre cette machine compatible avec la route, plusieurs ajustements ont été nécessaires. L’équipe a notamment prévu une ligne d’échappement adoucie et mis en place un aileron arrière « légal ». Les suspensions ont été retravaillées afin d’augmenter la garde au sol. Si le confort laissait à désirer avec une chaleur excessive dans l’habitacle, des amortisseurs fermes et une position de conduite loin d’être idéale, l’exploit résidait ailleurs : le véhicule, conçu pour la piste, a pu rouler légalement dans Paris ! La consommation moyenne du 1000tipla s’élevait à 27 L/100 km, ce qui peut sembler excessif. Pourtant, elle pourrait atteindre les 100 L/100 km sur circuit. Un gouffre énergétique, certes, mais cohérent avec les performances de l’engin.

Une aventure éphémère mais mémorable

Les performances phénoménales de cette Fiat Multipla transformée ont été rendues possibles grâce à un travail de préparation minutieux et à un budget conséquent, financé par une cagnotte de plus d’un million d’euros. Pour Sylvain Levy, initiateur du projet, le 1000tipla dépasse largement le cadre d’une simple prouesse technique. Il le décrit comme une « machine à sourire », conçue pour susciter l’étonnement et la joie. À noter que le projet a également bénéficié de la participation de Pierre Chabrier, ancien vidéaste de la chaîne YouTube Vilebrequin les deux hommes se sont depuis séparés et poursuivent leurs aventures chacun de leur côté. C’est désormais Sylvain et son équipe qui gèrent ce véhicule hors norme et proposent des vidéos sur la chaine Youtube Sylvain Lyve. Que pensez-vous de telles modifications sur un véhicule ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .