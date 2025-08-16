L’incroyable histoire de Rosie, un requin blanc abandonné dans un parc animalier

Vous souvenez-vous de Bruce, le célèbre grand requin blanc du film culte « Les dents de la mer » ? Le requin mécanique utilisé pour le tournage de ce blockbuster, sorti en 1975, est exposé au Musée des Oscars depuis 2021. Bien que ce soit une animatronique, il attire autant les cinéphiles que les selachophiles. Il faut dire que les requins fascinent toujours autant avec leurs impressionnants ailerons et dents acérées. D’autant plus que cette espèce, qui arpente les océans depuis 400 millions d’années, figure parmi les créatures les plus anciennes encore vivantes sur Terre. Mais ce qui nous intéresse dans cet article, ce n’est pas Bruce, mais un véritable grand requin blanc figé dans le formol depuis plus de 25 ans : Rosie. Ce spécimen préservé a une histoire bien à lui…

Un requin pris dans les filets de pêche au thon

L’histoire de Rosie commence en 1997, lorsqu’il a été pris dans les filets de pêche au thon de la famille Lukin, en Australie-Méridionale. On ne peut qu’imaginer la stupéfaction des pêcheurs au moment où ils ont découvert ce redoutable prédateur. Sauf que, ce qui a commencé comme une histoire incroyable s’est terminé en tragédie. Les pêcheurs n’ont pas réussi à le libérer, car l’enchevêtrement des filets était trop important. Le requin était tellement pris dans les filets qu’il était impossible de le délivrer, alors ils ont dû l’euthanasier. Après sa mort, la famille Lukin a décidé de conserver Rosie dans un congélateur à Tulka. Cela a marqué la fin de sa vie dans l’océan, mais le début de son parcours en tant que spécimen préservé.

Exposé à Wildlife Wonderland jusqu’en 2012

De nombreuses institutions se sont intéressées à Rosie en raison de sa taille impressionnante, dont Wildlife Wonderland. Ce parc d’attractions de Bass, dans l’État de Victoria, a acheté le grand requin blanc à la famille Lukin. Pour rejoindre sa nouvelle demeure, il a été transporté dans un camion réfrigéré (sur un trajet de 1 450 km) et une fois arrivé dans le parc, il a été placé dans un aquarium sur mesure rempli de formaldéhyde. Il a été exposé à Wildlife Wonderland jusqu’à ce que celui-ci ferme ses portes en 2012, pour cause d’exploitation sans permis. Alors que les autres animaux ont été cédés à la RSPCA et à la DSEV, le requin figé dans le formol est resté pendant des années dans le parc abandonné. Un endroit devenu un lieu de prédilection pour les explorateurs urbains et les vandales. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, une campagne pour « Sauver Rosie » a commencé à inonder les médias sociaux.

Crystal World Exhibition Centre : sa nouvelle demeure

Les vidéos du requin dans son aquarium sont devenues virales. Ce qui a suscité l’intérêt d’un certain Tom Kapitany, propriétaire du Crystal World Exhibition Centre à Devon Meadows. En 2019, Tom a décidé de sauver Rosie et de lui donner un nouveau foyer. Arrivé à Crystal World, celui-ci a bénéficié d’une restauration complète et est conservé dans une solution de glycérol plus sûre. Depuis, il est exposé pour le plaisir du public dans ce centre d’exposition, devenu sa demeure permanente.

Le parcours de Rosie le requin témoigne des efforts de ceux qui valorisent la vie marine et son histoire. L’histoire de ce spécimen préservé continue de fasciner, nous rappelant l’importance de la conservation marine et de cette espèce (souvent mal comprise) dans les écosystèmes marins. Que pensez-vous de l’histoire de Rosie et de son exposition ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .