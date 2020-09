MicroClimate Air : un casque « spatial » pour se protéger contre le Covid-19

Depuis le début de cette année, un accessoire supplémentaire s’est ajouté à la liste des articles que nous devons vérifier avant de sortir de chez nous. Obligatoire dans la plupart des pays, le masque facial vise à limiter la propagation du virus responsable de la pandémie de Covid-19.

Les designers les plus créatifs n’hésitent pas à révolutionner le concept dans l’espoir de convaincre les récalcitrants de faire volte-face, mais aussi de tenir les autres hors de notre portée. Cependant, par rapport aux modèles que nous avons pu découvrir ces derniers mois, le MicroClimate Air se présente comme une solution à part.

Un casque dystopique

Si vous êtes un fan de science-fiction ou bien une personne qui s’intéresse à l’exploration spatiale, le MicroClimate Air pourrait vous séduire avec son look plutôt dystopique pour un accessoire censé offrir une protection contre le Covid-19. Le casque est en réalité une création d’une entreprise appartenant à l’ancien ingénieur automobile Michael Hall.

Ce dernier affirme avoir commencé à imaginer le concept lors d’un séjour au ski avec sa famille dans l’Utah, aux États-Unis. « Alors qu’il [Hall] parlait avec ses enfants dans l’ascenseur, il ne pouvait pas voir leurs visages à cause des masques de ski, des lunettes et d’autres vêtements », peut-on lire sur le site web de MicroClimate. C’est ainsi que Hall a eu l’idée de créer un masque qui permet non seulement de voir les expressions faciales, mais aussi de s’isoler dans un « micro climat » autour de la tête.

Un équipement conçu avant tout pour les voyageurs

Destiné principalement aux voyageurs qui changent d’environnement à la vitesse d’un avion, l’Air offre un micro climat stable à son intérieur. Tout a été pensé pour assurer le confort du porteur. En plus de comporter un système de ventilation qui utilise de puissants ventilateurs pour faire passer l’air à travers ses filtres HEPA, le casque dispose d’une visière en acrylique qui ne s’embue pas. De plus, il est possible de porter des lunettes à l’intérieur, voire une paire d’écouteurs. La start-up affirme également avoir mis en place deux coussins linéaires pour plus de commodité.

Crédit photo : MicroClimate

Le MicroClimate Air intègre une batterie qui permet de maintenir son système de ventilation en marche pendant quatre heures. Grâce à un câble USB long de 1m80, on peut le recharger à tout moment, même en déplacement. Cette innovation a bien évidemment un coût. Pour se l’offrir, il est nécessaire de débourser la somme de 199 dollars.