Pourquoi certaines personnes placent du papier aluminium sur les poignées de porte ?

En France et selon l’INSEE, il se produit plus de 200 000 cambriolages par an ! Et, depuis quelques années, une astuce insolite circule régulièrement sur les réseaux sociaux : enrouler du papier aluminium autour des poignées de porte pour se protéger des cambriolages. D’après les vidéos virales, cette technique low-cost aurait trois atouts : faire du bruit pour effrayer les intrus, alerter les occupants grâce au froissement métallique et servir de preuve en cas d’effraction. Le tout pour quelques centimes, puisque le papier alu se trouve dans toutes les cuisines. Mais, derrière le buzz, il y a surtout beaucoup de fantasmes et croire que quelques grammes d’aluminium peuvent remplacer une alarme ou une serrure sécurisée peut vite s’avérer dangereux. Alors, info ou intox ? Décryptage.

Une astuce virale… mais pas validée par les pros

Les vidéos TikTok ou Facebook regorgent de démonstrations plus ou moins convaincantes : « écoutez ce bruit, impossible qu’un voleur ne prenne pas peur ! ». Pourtant, la réalité est moins séduisante. En 2024 déjà, la police allemande avait mis en garde contre cette pratique jugée inefficace, et plusieurs experts rappellent que le froissement de l’alu est loin d’être audible dans toutes les situations, surtout si les occupants dorment ou sont absents. En plus de donner un faux sentiment de sécurité, cette méthode peut amener certains à négliger des gestes simples, mais efficaces : verrouiller toutes les issues, ne pas laisser ses clés sous le paillasson et rester attentif aux mouvements suspects dans le voisinage. Sérieusement, je ne pense pas qu’un bout de papier d’alu puisse freiner un cambrioleur.

L’origine d’une rumeur qui dure

À l’origine, l’utilisation du papier aluminium sur les poignées de porte n’avait rien à voir avec la sécurité. C’était simplement une astuce de bricolage pour protéger les poignées lors d’une séance de peinture. Mais, comme souvent, Internet a transformé l’idée en « hack » anti-cambriolage. Résultat : des milliers de partages, et autant de personnes convaincues d’avoir trouvé la solution miracle. Ce n’est pourtant pas la première fois qu’une idée de ce genre devient virale : entre le biscuit sous le paillasson et le fil invisible dans l’encadrement de porte, les « astuces maison » pullulent. Certaines sont inoffensives, d’autres donnent surtout l’illusion d’être protégé ! Les gens croient vraiment n’importe quoi, non ?

Comparatif : alu vs vraies solutions de sécurité

Méthode Avantage Limite Papier aluminium Coût quasi nul, facile à installer Bruit peu perceptible, inefficace face à un cambrioleur Objet fragile sur poignée (porcelaine, verre) Peut surprendre par le fracas Utile uniquement si quelqu’un est présent Serrure multipoints Résistance mécanique éprouvée Investissement de départ plus élevé Alarme connectée Alerte immédiate + dissuasion sonore Nécessite abonnement ou installation Porte blindée Protection renforcée Poids, coût et travaux nécessaires

Alors, pourquoi certaines personnes placent du papier aluminium sur les poignées de porte ?

Tout simplement parce que c'est une astuce facile, bon marché et virale, qui donne l'impression de reprendre le contrôle face à la peur des cambriolages. Mais, l'efficacité réelle est quasi nulle. Pire, cette pratique peut détourner l'attention des vraies protections à adopter. Dans le cas présent, mieux vaut investir dans une serrure certifiée ou une alarme plutôt que de transformer sa poignée en emballage de sandwich. Et vous, seriez-vous rassuré par une poignée d'aluminium ou préférez-vous miser sur de vraies protections pour votre maison ?