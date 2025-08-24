Quelle est la véritable différence entre les frites belges et les frites françaises ?

Faut-il choisir entre les frites belges et françaises ? J’ai tranché : la Belgique l’emporte haut la main, grâce à son secret croustillant bien gardé.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 24 août 2025
0 2 minutes de lecture
Des frites dans une friteuse.
Quel est le secret pour que les frites Belges soient aussi bonnes ?Crédit photo : NeozOne (capture d'écran vidéo YouTube)

Chez nous, le dimanche midi, les frites sont souvent au menu… J’ai la chance de disposer d’une ferme spécialisée en pommes de terre, alors je ne me prive pas des « bonnes patates » ! Et, parfois, au menu, on s’interroge sur l’origine de la frite, car le mystère reste entier entre la France, et la Belgique. Ces deux pays ne possèdent pas la même « recette » pour la cuisson des frites. Et, on a beau en débattre depuis des décennies, entre les frites belges et françaises, j’ai tranché : mon cœur penche pour celles de nos voisins du Plat Pays. Et pourtant, je ne suis pas Belge ! La révélation m’est venue le jour où j’ai découvert leur ingrédient secret : la graisse de bœuf (ou blanc de bœuf). Depuis, impossible de revenir en arrière. Plus croustillantes, plus dorées, avec ce petit goût de « jus de viande » inimitable… c’est un délice. Et, cerise sur le cornet : quand la graisse refroidit, elle se solidifie. Résultat ? Une friteuse plus simple à nettoyer et moins de risques de catastrophe en cas de maladresse (croyez-moi, j’ai déjà renversé une friteuse pleine d’huile chaude… pas une expérience que je recommande). Alors ? Pourquoi je préfère la frite Belge ? Réponse dans cet article.

Le secret de la double cuisson

Si les frites belges sont devenues un monument national, ce n’est pas seulement grâce aux pommes de terre Bintje (leur variété chouchou), mais également grâce à leur rituel de cuisson. Première étape : une précuisson à 160 °C, pour attendrir l’intérieur sans brûler la surface. Seconde étape : la cuisson finale à 190 °C, dans la fameuse graisse de bœuf. Résultat : une frite dorée, croustillante à souhait dehors et moelleuse dedans. Les frites françaises, elles, se contentent souvent d’une huile végétale classique, pratique, certes, mais bien moins savoureuse.

Cuisson des frites.
La cuisson des frites dans la graisse de bœuf se fait en deux bains. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Pourquoi je ne reviendrai jamais à l’huile végétale ?

Au-delà du goût, il y a aussi la praticité. L’huile de tournesol ou d’arachide reste liquide, se renverse facilement et transforme le nettoyage en punition. La graisse de bœuf, elle, se fige en refroidissant, ce qui facilite tout : filtrer, stocker, nettoyer. Je ne vous cache pas que depuis que j’ai adopté cette méthode, mon plan de travail a gagné en sérénité (et mes nerfs aussi). Bref, un détail qui change tout pour les amateurs de frites maison.

Infographie : le secret des frites belges, la graisse de bœuf qui change tout face aux frites françaises.
Infographie : le secret des frites belges, la graisse de bœuf qui change tout face aux frites françaises. Crédit infographie : neozone.org

Ce qu’il faut retenir : Belgique vs France

Critère Frites belges Frites françaises
Ingrédient clé Graisse de bœuf Huile végétale
Texture Croustillantes et dorées Plus molles, parfois grasses
Goût Petit parfum de « jus de viande » Neutre, classique
Nettoyage Graisse solide = facile Huile liquide = galère
Tradition Double cuisson Cuisson simple

Une passion qui va au-delà du cliché

En Belgique, la frite est une institution, presque un patrimoine vivant : 5 000 friteries jalonnent le pays, de Namur à Bruxelles. On la sert en cornet, avec une mayo généreuse, parfois même accompagnée de moules. Les Français, eux, continuent à revendiquer l’invention de la frite, mais comme souvent dans ces batailles de clocher, l’important n’est pas de savoir qui a raison. L’essentiel, c’est ce qui arrive dans l’assiette. Et, de ce point de vue, je dois bien l’admettre : les Belges m’ont conquis. Alors, chers lecteurs, entre les frites belges croustillantes et les frites françaises plus sages, laquelle choisirez-vous au prochain repas ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Meilleure Vente n° 1
Vandemoortele - Blanc De Boeuf 2Kg
Vandemoortele - Blanc De Boeuf 2Kg
  • GOÛT: Goût unique, authentique et inégalé que vous ressentirez si vous achetez celui-ci.
29,85 EUR Amazon Prime
Acheter sur Amazon

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 24 août 2025
0 2 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page