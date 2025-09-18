Un étudiant japonais invente un soutien-gorge que « seul votre petit ami peut ouvrir »

Cet étudiant japonais a inventé un soutien-gorge intelligent qui utilise la reconnaissance d'empreintes digitales. Cette invention, pour le moins décalée, a suscité rires et curiosité sur les réseaux sociaux…

18 septembre 2025
Un soutien-gorge qui se dégrafe avec l'empreinte digitale.
Imaginez un soutien-gorge qui ne s'ouvre qu'avec une empreinte digitale de la personne choisie ? Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Vous souvenez-vous de ce soutien-gorge révolutionnaire créé par Julián Ríos Cantú, fondateur de l’entreprise Eva Tech ? Il a suscité notre attention par son concept un peu particulier, utilisant l’intelligence artificielle et 200 capteurs thermiques pour dépister le cancer du sein. Il nous montre à quel point la technologie évolue rapidement et est utilisée dans des domaines dont nous ne pouvions pas imaginer il y a 20 ans. Comme autre exemple, nous pouvons citer ce soutien-gorge insolite fabriqué par un étudiant japonais, Yūki Aizawa, connu sous le nom de ZAWAWORKS sur X. Sa particularité ? Il utilise la technologie biométrique. Autant vous le dire tout de suite, il ne sert pas à dépister quelque chose…

Un concept ludique pour « prévenir l’infidélité »

Le soutien-gorge créé par ZAWAWORKS ne peut pas s’ouvrir facilement comme les modèles classiques qui ont des agrafes dans le dos. Il peut s’ouvrir uniquement grâce à la reconnaissance d’empreintes digitales. Le prototype que l’étudiant a présenté sur le réseau social X, en 2024, est doté d’un fermoir équipé d’un minuscule capteur d’empreintes digitales. Seule l’empreinte de la personne enregistrée peut donc être utilisée pour le déverrouiller. L’étudiant japonais l’aurait fabriqué pour « prévenir l’infidélité ». Sa vidéo accompagnée de cette phrase, « Maintenant, seul ton copain peut ouvrir ton soutien-gorge ! », n’a pas manqué d’attirer l’attention des internautes, générant une avalanche de commentaires. Elle est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant à la fois rires et débats.

Une invention « fantaisiste » et non un produit commercial

Comme nous pouvons voir sur son compte X, pratiquement tous les gadgets fabriqués par ZAWAWORKS sont humoristiques et imaginatifs. Son soutien-gorge insolite en fait donc partie et, par conséquent, n’est pas destiné à la commercialisation. En tout cas, jusqu’ici, nous n’avons pas entendu parler de sa mise en vente. Certains pensent qu’il vise à explorer les thèmes de la confiance, de l’intimité et de la vie privée dans les relations, tout en se moquant de l’idée d’une mode influencée par la technologie. Quoi qu’il en soit, cette invention « fantaisiste » a fait bien parler d’elle sur les réseaux sociaux l’an dernier. Sur X et Instagram, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur surprise, tandis que d’autres ont ri de ce sous-vêtement assez original.

Le potentiel de la technologie biométrique dans le secteur de la mode

Bien que ZAWAWORKS ait créé ce soutien-gorge pour divertir, son idée d’utiliser la technologie biométrique dans l’habillement est assez surprenante. Au-delà de l’humour, cette innovation illustre le potentiel de cette technologie et comment elle est désormais envisagée dans des domaines bien différents de ses applications originales, notamment les smartphones et les systèmes de sécurité. Qui sait, le même concept pourrait bientôt être utilisé dans des vêtements ou accessoires, comme par exemple, un sac de sport ou une veste que vous seul pouvez ouvrir.

Un lecteur d'empreinte digitale sur un soutien-gorge.
Un japonais présente un soutien-gorge qui ne s’ouvre qu’avec l’empreinte digitale. Crédit photo : @zawa_works sur X (anciennement Twitter) (capture d’écran vidéo)

D’autant plus que l’authentification biométrique est de plus en plus utilisée actuellement comme mécanisme de sécurité. Avec l’invention de Yūki Aizawa, l’extension de cette technologie aux objets du quotidien ne semble plus invraisemblable. Que pensez-vous de ce soutien-gorge biométrique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Raharisoa Saholy Tiana

