Un habitant de l’île d’Oléron lance une marque de chaussettes atypiques et ça cartonne !

Des chaussettes aux motifs représentant l'ile d'Oléron. Crédit photo : Le Bloop

Enfant, je passais de nombreuses vacances sur l’île d’Oléron, et notamment au camping des Cercelles ! Une île sur laquelle je ne suis pas retournée depuis très longtemps, mais que je n’ai jamais oublié : le pont, les plages, les marais, les huitres chaudes farcies, et le phare de Chassiron ! Alors, si vous pensiez, comme moi, que l’île d’Oléron ne se dégustait qu’en huîtres et vin blanc ? Détrompez-vous. Depuis 2023, Maxence Pugliesi-Conti, jeune entrepreneur de 28 ans, y a ajouté un nouveau produit emblématique : la chaussette oléronaise, commercialisée sous la marque Le Bloop. Fabriquées au Portugal avec 84 % de coton biologique et des motifs inspirés du phare de Chassiron, des étoiles de mer ou des sardines, elles se vendent comme des petits pains… iodés. Comptez autour de 15 € la paire, mais les prix sont dégressifs si vous repartez avec plusieurs paires ! En trois ans, les ventes sont passées de 10 000 à 30 000 paires annuelles, un succès qui illustre parfaitement la notion d’identité régionale chère aux territoires français. Si je passe par Saint-Pierre, ou Dolus, croyez-moi, je ferai un détour par la boutique ! Découverte.

Une histoire née d’un cadeau de Noël et d’un brin de culot

L’aventure commence en 2020, lorsque Maxence reçoit de sa mère un coffret de chaussettes plutôt voyantes, avec têtes de mort en prime. Loin de se contenter de les ranger dans un tiroir, il y voit une idée : pourquoi ne pas créer ses chaussettes, mais avec une identité forte ? Après avoir essuyé plusieurs refus en France, il trouve un atelier au Portugal, lance 26 modèles, puis part arpenter les marchés oléronais avec un triporteur Piaggio. L’effet est immédiat : les habitants, dont 60 % sont des résidents secondaires fiers de leur île, s’arrachent ces accessoires devenus symboles locaux. Je les comprends, je suis fan de chaussettes, et je les porte aussi dépareillées.

Infographie : des chaussettes originales comme souvenir de l'île d'Oléron.
Infographie : des chaussettes originales comme souvenir de l’île d’Oléron. Crédit infographie : neozone.org

Du phare de Chassiron aux étoiles de mer : un catalogue qui s’étoffe

Aujourd’hui, la collection compte plus de 50 modèles, et certains motifs deviennent vite des best-sellers. Le phare de Chassiron détient le record des ventes, mais les étoiles de mer ont, elles aussi, connu la rupture de stock dès leur arrivée. Les créations sont pensées comme des cartes postales à enfiler : cerfs-volants, requins, sardines. Chaque paire raconte un bout de l’île. Et, si vous craignez que vos chaussettes ne disparaissent mystérieusement dans la machine, on espère qu’elles ne deviendront jamais orphelines, car le mystère reste entier.

Un accessoire qui dépasse la simple mode

Le succès de ces chaussettes ne se résume pas à une tendance estivale. Elles s’inscrivent dans une démarche locale et responsable : production européenne, coton bio, réduction de l’empreinte carbone. Le Bloop, c’est aussi une façon pour les Oléronais et les amoureux de l’île de porter un morceau de territoire toute l’année, même loin de l’océan. Trois ans après ses débuts, la marque s’exporte au-delà des côtes charentaises, tout en restant fidèle à ses racines maritimes.

Un couple porte les mêmes chaussettes.
Le Bloop propose une collection avec plus de 50 modèles différents. Crédit photo : Le Bloop

Pour en savoir davantage ou passer commande, rendez-vous sur le site officiel Le Bloop – La Chaussette Oléronaise. Alors, prêtes à chausser un petit bout d’Oléron et à marcher fièrement sur vos souvenirs de vacances ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

