Une étudiante récompensée pour un vêtement végétal qui transforme le CO2 en oxygène

Une cape à arroser chaque matin ? Peut-être contraignant… mais si elle nous aide à mieux respirer demain, le jeu en vaut la chandelle.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 12 septembre 2025
2 minutes de lecture
Des étudiants créent une cape végétale.
À l'occasion d'un défilé de mode, des étudiants ont présenté une cape végétalisée recouverte de plantes. Crédit photo : Lou Garnier

Je dois vous faire une confession : j’oublie régulièrement d’arroser mes plantes vertes. Certaines ont survécu par miracle, d’autres reposent au compost depuis longtemps au grand désespoir de ma grand-mère, amoureuse des plantes vertes. Alors, imaginez ma tête en découvrant l’invention de Lou Garnier : une cape végétale faite de graines de chia qui produit de l’oxygène à condition de l’arroser tous les jours ! En toute honnêteté, cette invention n’est pas faite pour moi, c’est certain. Et, pourtant, cette idée a valu à cette étudiante de Modart Lyon le troisième prix d’un concours national et une présentation remarquée au salon Whosnext, à Paris. En lisant l’article du JSL, je me dis que cette invention pourrait bien changer la donne ! Et, je vous en explique immédiatement les raisons. C’est parti.

Une cape qui pousse comme une plante

Lou Garnier et Orphée Buisson, son amie, n’ont pas juste imaginé un tissu vert façon camouflage : elles ont vraiment fait pousser des graines de chia sur du lin, grâce à des compresses recyclables qui gardent l’humidité. Résultat : une cape vivante, qui respire, qui dure cinq ans si on la vaporise chaque jour. Et, après ? Direction le jardin : on l’enterre, et elle se transforme en compost. Pas mal pour un vêtement de mode. Évidemment, tout n’est pas parfait. La cape est lourde. Vous voyez déjà le tableau : grimper un escalier ou courir après un bus devient une épreuve de préparation à un futur marathon. Mais, avouons-le, pour un vêtement qui vous donne littéralement un nouveau souffle, cela reste une belle revanche sur le simple t-shirt en coton.

Des pousses de graines de chia recouvrent le tissu.
Le tissu de la cape est entièrement recouvert de pousses de graines de chia. Crédit photo : Lou Garnier

De la couture loisir à la mode engagée

L’histoire de Lou me parle beaucoup. Comme quoi, un détour peut tout changer : elle a découvert la couture à l’hôpital, grâce à une salle financée par les Pièces jaunes, et ses parents lui ont offert une machine à coudre pendant la covid. J’ai moi aussi acheté une machine durant la crise sanitaire et réalisé des centaines de masques en tissus ! Aujourd’hui, elle utilise ce savoir-faire pour imaginer des solutions concrètes à des problèmes qui nous concernent tous : déforestation, manque d’oxygène, pollution. Et, ce n’est pas juste une lubie de créatrice : sa cape végétale est un manifeste pour une mode engagée.

Ce qu’il faut retenir de la cape végétale

  • Fabriquée avec des graines de chia cultivées sur du lin.
  • Fonctionne cinq ans si on l’arrose tous les jours.
  • Entièrement compostable après usage.
  • Lourde à porter, mais saluée par un jury national.
  • Déjà présentée au salon Whosnext à Paris.
Des plantes intégrées au tissu.
Les tissus végétaux deviendront-ils monnaie courante dans le futur ? Image d’illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Une invention qui respire le futur

Honnêtement, je me demande encore si je serai capable d’entretenir une cape végétale. Moi qui culpabilise déjà quand j’oublie d’arroser mon basilic, porter un vêtement qui dépérit à vue d’œil si je néglige mon vaporisateur pourrait être stressant. Mais au-delà de l’entretien, l’idée est brillante. Lou et Orphée rappellent que la mode ne doit pas seulement être belle, elle peut aussi être utile, durable, et même vivante. Et, si demain nos vestes nous aidaient à respirer en ville ? Ce qui semblait de la science-fiction hier pourrait bien être la garde-robe de nos enfants. Alors, seriez-vous prêts à troquer votre veste en jean contre une cape végétale qu’il faut arroser chaque matin, mais qui vous fait respirer mieux ? Et vous, que pensez-vous de cette invention ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Lejsl.com
Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
