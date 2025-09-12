Une étudiante récompensée pour un vêtement végétal qui transforme le CO2 en oxygène

Je dois vous faire une confession : j’oublie régulièrement d’arroser mes plantes vertes. Certaines ont survécu par miracle, d’autres reposent au compost depuis longtemps au grand désespoir de ma grand-mère, amoureuse des plantes vertes. Alors, imaginez ma tête en découvrant l’invention de Lou Garnier : une cape végétale faite de graines de chia qui produit de l’oxygène à condition de l’arroser tous les jours ! En toute honnêteté, cette invention n’est pas faite pour moi, c’est certain. Et, pourtant, cette idée a valu à cette étudiante de Modart Lyon le troisième prix d’un concours national et une présentation remarquée au salon Whosnext, à Paris. En lisant l’article du JSL, je me dis que cette invention pourrait bien changer la donne ! Et, je vous en explique immédiatement les raisons. C’est parti.

Une cape qui pousse comme une plante

Lou Garnier et Orphée Buisson, son amie, n’ont pas juste imaginé un tissu vert façon camouflage : elles ont vraiment fait pousser des graines de chia sur du lin, grâce à des compresses recyclables qui gardent l’humidité. Résultat : une cape vivante, qui respire, qui dure cinq ans si on la vaporise chaque jour. Et, après ? Direction le jardin : on l’enterre, et elle se transforme en compost. Pas mal pour un vêtement de mode. Évidemment, tout n’est pas parfait. La cape est lourde. Vous voyez déjà le tableau : grimper un escalier ou courir après un bus devient une épreuve de préparation à un futur marathon. Mais, avouons-le, pour un vêtement qui vous donne littéralement un nouveau souffle, cela reste une belle revanche sur le simple t-shirt en coton.

De la couture loisir à la mode engagée

L’histoire de Lou me parle beaucoup. Comme quoi, un détour peut tout changer : elle a découvert la couture à l’hôpital, grâce à une salle financée par les Pièces jaunes, et ses parents lui ont offert une machine à coudre pendant la covid. J’ai moi aussi acheté une machine durant la crise sanitaire et réalisé des centaines de masques en tissus ! Aujourd’hui, elle utilise ce savoir-faire pour imaginer des solutions concrètes à des problèmes qui nous concernent tous : déforestation, manque d’oxygène, pollution. Et, ce n’est pas juste une lubie de créatrice : sa cape végétale est un manifeste pour une mode engagée.

Ce qu’il faut retenir de la cape végétale

Fabriquée avec des graines de chia cultivées sur du lin.

Fonctionne cinq ans si on l’arrose tous les jours.

Entièrement compostable après usage.

après usage. Lourde à porter, mais saluée par un jury national.

Déjà présentée au salon Whosnext à Paris.

Une invention qui respire le futur

Honnêtement, je me demande encore si je serai capable d’entretenir une cape végétale. Moi qui culpabilise déjà quand j’oublie d’arroser mon basilic, porter un vêtement qui dépérit à vue d’œil si je néglige mon vaporisateur pourrait être stressant. Mais au-delà de l’entretien, l’idée est brillante. Lou et Orphée rappellent que la mode ne doit pas seulement être belle, elle peut aussi être utile, durable, et même vivante. Et, si demain nos vestes nous aidaient à respirer en ville ? Ce qui semblait de la science-fiction hier pourrait bien être la garde-robe de nos enfants. Alors, seriez-vous prêts à troquer votre veste en jean contre une cape végétale qu’il faut arroser chaque matin, mais qui vous fait respirer mieux ? Et vous, que pensez-vous de cette invention ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !