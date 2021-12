Une murale à billes, ancêtre de la machine à sous, découverte dans des combles

Datant du début du XXème siècle, celle-ci se trouvait dans le grenier de Fabienne, la petite fille de Léontine Dhainaut, ancienne tenancière du bar du village. A cette époque, les machines à sous étaient très présentes dans les bars, tout comme les billards ou jeux de fléchettes. Dans ces endroits festifs, on s’y retrouvait pour se détendre et partager un verre, ou un jeu, avec des amis.

Depuis la loi du 12 juillet 1983, les machines à sous sont interdites dans les lieux publics, sauf sur autorisation de l’état comme dans les casinos évidemment… On ne risque donc pas de retrouver ce genre de machines dans nos bars actuellement.

Cette machine à sous du début du siècle dernier porte le nom de machine murale à billes, et elle l’ancêtre de la machine à sous. Mais connaissez-vous l’histoire de ces machines qui ont traversé les siècles ?

Qu’est-ce qu’une machine à sous ?

Une machine à sous est un appareil mécanique, puis électronique qui est un jeu d’hasard et d’argent… Elles ne demandent aucune stratégie juste de la chance ! Au Royaume-Uni, elles sont appelées Bandit à Bras. On les appelle parfois également dans les casinos, des Bandits Manchots, car on tire sur le manche pour déclencher la phase de jeu et faire tourner les rouleaux ! Techniquement, une machine à sous se compose de plusieurs éléments indissociables et indispensables à son fonctionnement :

Un bac à pièces (sortie d’argent)

Des rouleaux ou écrans (système d’affichage du jeu)

Un accepteur de billet, lecteur de carte ou fente à pièce ou jeton (entrée d’argent)

Un moteur qui permettra de déterminer aléatoirement les combinaisons qui feront du joueur un vainqueur ou un perdant !

Pour tenter sa chance, le joueur doit insérer une pièce, un jeton ou une carte bancaire pour déclencher le démarrage du jeu… Une partie ne dure quelque seconde et il n’est pas nécessaire de savoir jouer pour gagner… Le hasard et la chance ou la malchance sont les maîtres du jeu… Les séquences de jeu sont toutes différentes puisque contrôlées aléatoirement par différents types de moteurs.

Les machines à sous mécaniques

Le Jeu d’Adresse Murale à Billes De Café aussi appelé le Sans Arrêt, comme celle retrouvée dans le grenier, est l’ancêtre des machines à sous… Aujourd’hui, elles ont quasiment disparu de la circulation, et seuls, les sites d’enchères permettent encore de les posséder…

La roulette automatique a été inventée par Charles August Fey en 1894. Elle s’appelait alors Horseshoe (Fer à cheval) et se démocratise dans les bars à cette époque… En 1895, l’inventeur crée la machine à sous avec trois rouleaux et lance sa production en série.

A cette époque, les machines à sous possèdent des rouleaux mécaniques qui remplacent les roues des anciens jeux de comptoir… Sur les rouleaux, on voit apparaître l’as de pique, le cœur, le carreau et le fer à cheval, symbole de victoire quand les trois rouleaux s’alignent sur le symbole ! Alors que les anciennes machines de comptoir permettaient une centaine de combinaisons, ces nouveaux modèles en offrent un millier ! Une aubaine pour les cafetiers, qui engrangeaient des gains grâce à ceux qui misaient pour tenter de décrocher le jackpot !

Les machines à sous électroniques

Jusqu’en 1963, les machines à sous sont, la plupart du temps, mécaniques et à rouleaux… Puis elles vont petit à petit devenir électroniques. Il existe plusieurs types de machines électroniques : à rouleaux classiques, de poker ou les multi-jeux.

Quelle que soit la machine le principe reste le même que sur les machines à sous mécaniques. Il faut toujours insérer de l’argent, laisser faire le hasard, puis empocher les gains… ou pas ! A chaque séquence de jeu, les chances de gain redeviennent identiques.

Les machines à sous possèdent un taux de rétribution situé entre 85 et 99,99% et varie d’une machine à une autre. Et s’il varie, c’est aussi en fonction de l’argent investie dans la machine… Un jour pourra gagner en une seule fois, si de nombreux joueurs ont tenté leur chance avant lui ! En France, le montant non redistribué revient aux casinos, seuls établissements autorisés à utiliser des machines à sous.

Si, par hasard, vous veniez à découvrir une machine à sous ou un Jeu d’Adresse Murale à Billes De Café ne vous dites pas qu’ils n’ont pas de valeur… Outre la valeur sentimentale et historique, ils peuvent aussi avoir une très grande valeur marchande auprès de collectionneurs ou de passionnés…