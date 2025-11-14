Une société propose d’installer votre propre pompe à essence personnelle dans votre jardin

En 2025, et selon mobilityportal.eu, 81 % des utilisateurs de véhicules électriques en Europe rechargent à domicile ! Un marché porteur dont a profité la marque norvégienne Zaptec en frappant fort avec une campagne marketing pour le moins culottée : proposer au grand public une borne à essence domestique, baptisée Gaztec Go, au prix modique de… 169 000 €. Une « version Pro » à 198 000 € équipée de deux pistolets, d’une machine à hot-dogs et d’un distributeur de granités venait compléter la gamme. Autant dire que j’ai failli recracher mon café et j’avoue, j’ai d’abord pensé que c’était une vraie pompe. Le lien officiel présente même un superbe bouton OBTENIR, mais évidemment, c’est totalement fake et un joli coup de com de la marque.

Mais, lorsque l’on clique, le message tombe : « Allons, vous pensiez vraiment qu’on allait vendre des pompes à essence pour la maison ? Recharger une voiture électrique, c’est bien plus simple. » Et pour cause : Zaptec est un spécialiste de la recharge résidentielle, comme en témoigne leur site officiel zaptec.com. Quel super coup marketing, ou une façon habile de rappeler que l’électricité se recharge… bien mieux chez soi que l’essence, comme le rappelle aussi la fiche officielle sur les systèmes d’autoconsommation du gouvernement. Décryptage de ce coup de génie médiatique !

Un coup de com’ parfaitement orchestré

En soi, l’idée d’une pompe à essence privée est déjà assez loufoque, mais Zaptec a poussé le concept jusqu’au bout : tarifs délirants, photos dignes d’une station-service des années 80, et même l’indication que « 12 personnes étaient en train d’acheter ». Un étrange site qui semble pourtant très professionnel ! Et pour cause : cette campagne soulève un point essentiel : si l’on peut recharger son véhicule électrique à la maison, ce n’est évidemment pas le cas d’un véhicule thermique. Un rappel simple, mais diablement efficace, accompagné d’une redirection vers les vraies bornes Zaptec Go 2 et Zaptec Pro. Une façon moderne de parler de transition énergétique sans le ton moralisateur habituel.

Zaptec Go 2 et Zaptec Pro : la réalité derrière la blague

Derrière l’humour, on retrouve la technologie sérieuse : bornes intelligentes, compatibles avec toutes les installations, garanties cinq ans, conçues en Norvège et ajustant automatiquement leur puissance. Pour ma part, passionnée d’énergie solaire, de panneaux et de transition énergétique en général, ce genre d’installation simplifiée, c’est presque un cadeau du ciel. Et, pour les curieux de stockage énergétique, je rappelle que j’avais aussi testé une solution complémentaire dont nous vous parlions dans cet article sur le Bluetti AC240. Cette association recharge + stockage, c’est d’ailleurs ce que mettent en avant toutes les institutions officielles, car c’est évidemment une solution d’avenir !

Ce qu’il faut retenir (en bref)

Une fausse borne à essence vendue 169 000 € : coup marketing volontaire.

Message clair : impossible de faire le plein d’essence chez soi, mais l’électricité, si.

Redirection vers les vraies bornes Zaptec Go 2 et Zaptec Pro.

Rappel pédagogique sur la simplicité de la recharge résidentielle .

. Liens avec l’autoconsommation solaire et le stockage domestique.

Une opération maligne pour rappeler l’avenir de la mobilité

Au-delà de la blague, la campagne Gaztec montre quelque chose d’essentiel : la recharge à domicile est devenue l’argument maître de la voiture électrique. Simplicité, autonomie, absence de dépendance aux stations-service, compatibilité avec l’autoconsommation… tout y est. Finalement, Zaptec nous montre que l’avenir n’est pas dans une pompe à essence privée, mais dans des bornes électriques fiables et intelligentes. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site officiel : zaptec.com. Alors, selon vous, la campagne Gaztec est-elle un coup de génie pour parler de recharge électrique ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !