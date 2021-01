La meilleure configuration pour les jeux solo

Des souris incroyablement rapides dotées de 15 boutons aux écrans pouvant atteindre 300 images par seconde, on pourrait croire que la plupart des équipements de jeu sont destinés à ceux qui jouent à des jeux en ligne rapides.

Mais il est important de se rappeler que l’équipement sur lequel vous jouez aura également un effet profond sur votre expérience des titres en solo. Nous sommes nombreux à avoir joué au moins deux fois sur de matériel de piètre qualité, qui gâche nos expériences.

Heureusement, grâce à la grande variété de matériel proposé et aux prix relativement bas des équipements de jeu aujourd’hui, même les joueurs occasionnels peuvent être performants en améliorant leur installation… Et bénéficier de la meilleure expérience de jeu. Dans ce guide, nous allons nous pencher sur les points essentiels à prendre en compte lors de l’achat d’un équipement pour des jeux solos !

Comment choisir le moniteur ?

L’écran est sans doute la partie la plus importante de l’expérience de jeu en solo. C’est grâce à lui que vous pourrez admirer les graphismes, les personnages et entrerez dans l’Histoire. Il est donc important de cette expérience aussi dynamique que possible.

Bien que la plupart des moniteurs de « jeu » se concentrent sur des fréquences d’images élevées (144Hz+), ce n’est pas toujours nécessaire pour les joueurs qui se livrent exclusivement à des jeux solos ou occasionnels. Au contraire, ces joueurs peuvent tabler sur une fréquence de 60 Hz, en privilégiant plutôt la résolution et la couleur.

La résolution est un élément important, car elle permet d’obtenir des images nettes et immersives, ce qui constitue en élément essentiel pour visualiser toutes les merveilleuses animations et le travail graphique qui entrent dans la composition des titres modernes pour un joueur seul. Mais avant de chercher un moniteur 4K digne de ce nom, il est également important d’évaluer la taille de l’écran.

En général, si votre écran mesure moins de 20 pouces, le passage au 4K n’est pas indispensable. Cependant, pour les jeux solos, les joueurs préfèrent souvent des écrans plus grands car ils augmentent l’immersion générale et offrent également plus de possibilités d’utilisation des éléments HUD inesthétiques (nous vous regardons, vous, Dark Souls). Mais, bien sûr, se doter d’un grand écran 4K n’est pas accessible à tous !

Outre la résolution, les couleurs peuvent vraiment améliorer l’expérience de jeu. Il convient donc de tenir compte de la précision et de la vivacité des couleurs, et même d’envisager un moniteur OLED si votre budget le permet. Il faudra donc privilégier la résolution des couleurs au lieu de la fréquence.

Comment avoir un bon son pour jouer ?

Pour les jeux en solo, et si l’environnement le permet, vous pouvez jouer avec ou sans casque. Si vous optez pour le son sans casque, un système de home-cinéma vous offrira le son le plus riche et le plus complet. Cependant, une paire d’enceintes de bonne qualité positionnée de chaque côté de l’écran peut également offrir une qualité exceptionnelle. Si vous jouez en coopération ou avec un spectateur de vos exploits, alors le système haut-parleur semble être l’idéal.

Si, en revanche vous optez pour un casque, les jeux solos ne nécessitent pas de casque avec micro intégré. Au contraire, toute paire de casque de qualité offrant des basses profondes et des aigus nets vous aidera à tirer le meilleur parti de votre expérience de jeu.

Comment choisir souris, clavier… ou manette ?

Bien que votre souris et votre clavier soient incroyablement importants pour les expériences de jeu en solo, ils ont certainement moins d’exigences que ceux des joueurs en ligne passionnés. Nul besoin d’un clavier ultraperfectionné, seulement d’un clavier de bonne qualité. Cependant, mieux vaut choisir un clavier mécanique silencieux afin que les cliquetis du clavier ne perturbent pas votre expérience de jeu.

Et pour une souris, vous pouvez toujours vous assurer que vous avez une résolution DPI réglable et quelques boutons supplémentaires mais comme précédemment, les souris avec de multiples fonctions ne sont pas forcément nécessaires pour des jeux solos. Le confort doit primer sur la technologie.

Si la plupart des jeux sur PC sont optimisés pour le clavier et la souris, de nombreux jeux à un joueur sont également optimisés (ou fonctionnent même mieux) avec les manettes. Vous pouvez donc envisager d’acheter une manette de jeu confortable et de bonne qualité. Il vous faudra seulement vérifier que votre jeu est bien compatible avec une manette de jeu.

Comment choisir un bon éclairage ?

Un bon niveau de lumière ambiante peut améliorer votre expérience de jeu de plusieurs façons. Tout comme une chaise confortable et ergonomique d’ailleurs. La lumière ambiante, à condition qu’elle soit adéquate puis diminuer la fatigue visuelle. Et de manière plus subtile, ajouter du piment à l’ambiance du jeu. Pour ce faire, les lumières RVB ou ruban lumineux peuvent vous être très utiles.

Comme nous l’avons vu, les besoins en matériel des joueurs solo peuvent varier considérablement par rapport à ceux des joueurs traditionnels ou des joueurs en ligne. Mais cela ne signifie pas que le matériel et les périphériques sont moins importants pour offrir une expérience de jeu exceptionnelle. Nous espérons que ce guide vous permettra de prendre des décisions plus éclairées sur la manière de mettre à niveau et d’améliorer votre configuration de jeu en solo.

