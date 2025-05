« 11 000 km de paysages sublimes », l’incroyable vélo et remorque solaire de Thomas Millès

Et si le camping sauvage rencontrait la high-tech écolo ? Le vélo solaire de Thomas Millès, équipé d’une remorque-camper de 390 Wc, allie autonomie, confort et mobilité. Le concept, encore artisanal, pourrait bien révolutionner le voyage à deux roues. Imaginez rouler à travers les Andes, sur 11 000 km de paysages sublimes, sans dépendre d’une prise électrique ni d’un hôtel hors de prix. C’est exactement ce qu’ont fait Céline et Thomas, un couple de Marseillais un peu fous… ou franchement géniaux. Leur secret ? Un vélo à assistance électrique customisé par Thomas Millès lui-même, tirant une remorque pas comme les autres : solaire le jour, lit douillet la nuit, avec une table intégrée et même deux sièges ultralégers pour le confort des fessiers exigeants. La remorque pèse 35 kg (tout compris), possède 3 panneaux solaires pour un total de 390 Wc, et embarque une batterie de secours pour les soirs sans soleil. Le tout sur roues suspendues pour éviter que votre colonne vertébrale ne crie à la mutinerie dans les descentes caillouteuses. Découverte.

Une aventure humaine et technologique

Leur périple démarre en Équateur et les mène jusqu’en Argentine, via le Pérou, la Bolivie, et le Chili. En 10 mois, ils auront gravi plus de 50 000 mètres de dénivelé, pédalé 11 000 km et campé là où bon leur semblait. Grâce à l’assistance électrique et à leur remorque autonome, ils tiennent une moyenne de 22 à 28 km/h, selon le terrain. Et ce, en transportant tout ce qu’il faut pour dormir, cuisiner, s’éclairer et documenter leur voyage (smartphones, caméras, GPS). Les vélos sont entièrement fabriqués maison avec des cadres sur mesure, une structure en aluminium, des bases de lit en composite et des « tranks » (oui, avec un « k ») de 100 L pour stocker leur matériel. Quand on vous dit qu’on peut allier artisanat, innovation et aventure.

Ce qu’il faut retenir du projet de Céline & Thomas

Équipement Détail technique Panneaux solaires 3 par remorque (390 Wc au total) Vitesse moyenne 22 à 28 km/h selon l’altitude Autonomie max. 110 km / 1500 m de dénivelé si soleil au rendez-vous Poids remorque Environ 35 kg, tout compris Dimension du camper 2,35 m × 0,8 m Batterie secondaire Présente pour secours et recharge appareils Confort intégré Table, lit, sièges ultralégers, éclairage Matériaux utilisés Aluminium, fibre de verre, époxy, polycarbonate

Un prototype à suivre de très près (et à rêver pour ses prochaines vacances)

En un an de conception, deux prototypes sont nés dans l’atelier de Thomas, avec pour objectif de vivre en pleine nature sans compromis sur le confort. Leur solution n’est pas encore commercialisée à grande échelle. Cependant, elle ouvre la voie à un nouveau type de tourisme : autonome, propre, lent et durable. Et le plus beau ? Ce projet est né d’une idée simple, d’une passion commune et d’une envie de liberté. Pas d’industriel derrière, pas de crowdfunding à six chiffres… Juste deux personnes, deux vélos, beaucoup d’huile de coude et de soleil.

Pour suivre leur périple (et rêver un peu), rendez-vous sur Instagram chez @Cel&Thom. Et, si un jour ces remorques se retrouvent en vente ? On connaît déjà quelques lecteurs qui seront premiers sur la liste. Et vous, seriez-vous prêt à partir un an sur un vélo solaire avec une tente-remorque à 390 Wc comme seul toit ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !