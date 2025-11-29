Alphago dévoile « The Cube », une immense cabane qui se gonfle en seulement 4 minutes

Quand on voyage en van, on finit toujours par rêver d’un peu plus d’espace : une pièce pour cuisiner, un coin pour travailler, ou simplement un endroit où s’étaler sans se cogner contre un meuble. C’est exactement ce que propose The Cube, l’énorme tente gonflable d’Alphago, moins de 2 000 €. L’idée ? Une cabane XXL qui se gonfle en quatre minutes et propose un véritable prolongement du van. Dans un pays où le camping explose toujours autant avec plus de 141 millions de nuitées selon l’INSEE , on comprend vite pourquoi les solutions d’extensions rapides séduisent. Et, moi, qui rêve secrètement d’avoir un van où mes chiens, Idann et Loki ne marcheraient pas sur mes pieds pendant que je coupe mes légumes, ce genre d’invention me parle immédiatement. Je vous invite à la découvrir. Et, vous allez voir : ce Cube pourrait bien changer vos bivouacs.

Un espace vanlife qui se déploie en quatre minutes

The Cube, c’est un peu la pièce manquante des fourgons aménagés. Une bulle d’air de 7,5 m² et 2 m de hauteur intérieure, portée par une structure gonflable qui se déploie automatiquement. Une fois gonflée, elle devient une sorte de salon extérieur, lumineux, ventilé, dans lequel on peut cuisiner, lire, télétravailler ou simplement profiter d’un moment au calme loin de la promiscuité du van. Nous vous en parlions déjà dans cet article consacré à la POD-01, une tente gonflable qui se monte en moins de cinq minutes. Mais The Cube pousse l’idée encore plus loin. Ici, tout est pensé pour que même un couple de vanlifers puisse installer un « studio mobile » sans perdre la demi-journée. Et, quand on sait que certains emplacements ressemblent parfois plus à un Tetris géant qu’à une aire de camping, ce détail compte énormément.

Une extension modulable pensée pour la vie nomade

Ce qui m’a réellement convaincue, c’est sa modularité. The Cube peut être utilisé seul, comme annexe du van, ou connecté à d’autres Cubes pour créer de véritables petits campements privatifs : cuisine, salon, chambre d’amis ou même cabane dédiée aux chiens, pourquoi pas ? Ce principe d’interconnexion rappelle les innovations gonflables déjà vues dans la tente géodésique Kirra de Heimplanet. Avec The Cube, tout est fluide : on pose, on branche la pompe, on laisse gonfler… et on retourne au van sortir la table, préparer le repas ou s’installer confortablement pendant que la tente se construit toute seule. Trois gestes, une prise électrique, et quatre minutes plus tard, on a un vrai salon nomade. La modularité de The Cube permet par exemple :

D’ajouter une salle à manger abritée,

De créer une chambre supplémentaire,

Ou d’installer un espace de travail bien au calme.

Pourquoi The Cube pourrait devenir l’annexe préférée des vanlifers ?

En vanlife, chaque centimètre compte, et chaque soir ressemble à un petit puzzle entre matériel, météo et confort. Avec The Cube, tout cela change : en quatre minutes, on gagne une pièce entière, lumineuse, haute de plafond, modulable et plus accueillante qu’un simple auvent. C’est la première fois qu’une tente gonflable donne réellement l’impression d’agrandir un van, sans perdre la liberté du voyage nomade. Et, pour quelqu’un comme moi qui rêve souvent d’un coin bureau abrité, ou même d’un petit salon pour laisser mes chiens dormir tranquillement pendant que j’écris, The Cube apporte enfin une solution simple, élégante et totalement mobile.

Une invention capable de transformer nos bivouacs improvisés en véritables micro-maisons de voyage (alphago.co.za). Alors, cette cabane gonflable pourrait-elle devenir l'extension indispensable de nos vans et réinventer la vie nomade ?