Assurance, contrôle technique…, tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter un van aménagé

Vivre la vanlife, oui. Mais sans carte grise à jour, sans assurance adaptée et avec un CT refusé ? Aïe. On vous explique comment éviter le cauchemar administratif en 3 étapes.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 22 septembre 2025
3 minutes de lecture
Une carte grise devant un van aménagé.
Savez-vous que votre van aménagé doit être indiqué sur la carte grise comme VASP ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi, M. Moignet pour NeozOne

Vous rêvez de Liberté avec un grand L, de couchers de soleil en bord de mer, et de petits-déjeuners avec vue sur les montagnes ? Moi aussi ! Le van aménagé me fait de l’œil depuis des mois ! J’avoue, j’ai même failli demander un crédit à la banque et cliquer sur « Acheter maintenant » après avoir regardé une vidéo de vanlife sur Instagram. Mais, avant de transformer un utilitaire en tiny house sur roues, il y a trois lettres magiques qu’il faut bien connaître : V.A.S.P (véhicules automoteurs spécialement aménagés). Eh oui, en matière de van aménagé, on ne rigole pas avec les règles : assurance, carte grise et contrôle technique sont un trio à bien comprendre avant de partir à l’aventure. Voici donc un petit guide pour éviter les mauvaises surprises administratives ! Allez, en voiture Simone !

Carte grise : VASP ou pas VASP, telle est la question

Premier point à vérifier : le type de carte grise. Si vous achetez un fourgon déjà aménagé, regardez bien la mention figurant à la case J.1.

  • S’il est noté CTTE (camionnette), c’est un utilitaire classique.
  • S’il est noté VASP (Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé), bingo ! Il est reconnu comme un vrai véhicule de loisirs.

Depuis 2018, la loi impose que tout véhicule aménagé de façon permanente (coin cuisine, couchage, rangements fixes…) soit homologué VASP. Ce changement a un impact sur… eh oui : le contrôle technique et l’assurance, justement. Dans cet article, nous vous expliquions en détail les démarches à effectuer pour faire homologuer un van aménagé. N’hésitez pas à le relire !

Un van aménagé.
Êtes-vous sûr que votre van aménagé est bien homologué VASP ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Assurance : pas question de rouler mal couvert

Une fois le van dans votre jardin, l’aventure commence, mais seulement si l’assurance est bien adaptée. Si vous roulez avec un véhicule aménagé en CTTE (non homologué), les assureurs peuvent refuser de couvrir les dégâts liés à l’aménagement (incendie du réchaud, vol du frigo, etc.). Une assurance VASP camping-car couvre :

  • Les équipements de confort (lit, cuisine…),
  • Les dommages pendant le stationnement prolongé,
  • Et parfois même les objets personnels avec option supplémentaire

Un bon plan, non ? D’autant plus qu’en cas d’accident, une mauvaise déclaration ou une carte grise non conforme peut entraîner un refus d’indemnisation. Pour plus de détails sur les risques en cas de sinistre, nous vous en parlions dans cet article : peut-on assurer un fourgon aménagé sans passer par la case VASP ?

Contrôle technique : ce qu’il faut absolument anticiper

Et, là, c’est souvent le coup de massue pour les nouveaux propriétaires : un fourgon transformé sans homologation VASP peut être recalé au contrôle technique, surtout si les aménagements sont visibles et fixés. Les centres de contrôle ont reçu une consigne claire : dès qu’un véhicule utilitaire est manifestement aménagé pour l’habitation, il doit passer en VASP. Sinon ? Mention « refusé » sur le rapport et une contre-visite pour motif « non-conformité de la carrosserie ». Autant dire que ça gâche un peu le départ en week-end.

Infographie : les 3 points administratifs essentiels à vérifier avant d’acheter un van aménagé pour rouler en toute légalité et sans stress.
Infographie : les 3 points administratifs essentiels à vérifier avant d’acheter un van aménagé pour rouler en toute légalité et sans stress. Crédit Infographie : neozone.org

Résumé : les trois points à vérifier avant d’acheter

Éléments à vérifier Pourquoi c’est important ?
Carte grise VASP ou CTTE Conditionne l’assurance, le CT et la revente
Assurance camping-car Protège les équipements et permet une couverture complète
Contrôle technique en règle Évite les mauvaises surprises lors du renouvellement

Un peu de liberté, beaucoup de paperasses, mais c’est absolument indispensable !

Alors oui, tout cela peut paraître un peu rébarbatif : entre normes, visites techniques et demandes de certificats, on n’est pas encore sur la route. Mais, le jeu en vaut la chandelle : un van bien déclaré, bien assuré et bien homologué, c’est un gage de tranquillité pour voyager sans stress. Et, si l’idée d’aménager un van vous rebute, vous pouvez toujours le louer comme nous voue l’expliquions dans cet article sur la solution de louer un van aménagé déjà VASP, prêts à partir. Et vous ? Connaissiez-vous toutes ces règles avant de craquer pour un van aménagé ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

