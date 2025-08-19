Voici à quoi pourrait ressembler un van aménagé électrique signé Audi

Depuis plus de dix ans, je roule en Audi, mais d’occasion, faut pas pousser non plus 😊, cette solide marque allemande m’accompagne au quotidien. Nos enfants ont d’ailleurs suivi le même chemin : ils ont « hérité » de nos deux Audi A3 quand nous avons changé de modèle. Notre fils vient même d’acquérir une A4, preuve que l’amour des quatre anneaux est une affaire de famille. Pourtant, une idée me trotte dans la tête : et si Audi se lançait enfin dans le monde des vans aménagés, à l’image de Mercedes avec son Marco Polo ou Volkswagen avec son California ? J’ai donc demandé à une intelligence artificielle de m’imaginer un « Audi Vanlife Concept », une sorte de suite roulante premium. Bien sûr, il n’existe pas, et peut-être n’existera-t-il jamais, mais rêver n’a jamais coûté un plein ! Et, si les ingénieurs d’Ingolstadt passent par ici, qu’ils prennent des notes… Pour les curieux, sachez qu’Audi n’a officiellement annoncé aucun projet de ce type, que c’est uniquement un petit kif personnel que je vous partage. Découverte !

Le toit : un chef-d’œuvre relevable et lumineux

Dans mon rêve éveillé, impossible d’imaginer un van Audi sans toit relevable électrique. Silencieux, élégant et bardé de LED intégrées, il s’ouvrirait d’une simple pression, rappelant la sophistication de la marque. Ce toit accueillerait même des panneaux solaires discrets, pour recharger accessoires et batterie auxiliaire.

Et, puisque nous sommes dans l’univers Audi, la carrosserie serait évidemment racée, avec des lignes tendues, une calandre Singleframe et un duo de teintes premium comme le gris Daytona et le blanc glacier. On est loin du simple utilitaire : ce van respirerait l’élégance, jusque dans ses finitions.

La terrasse roulante : un salon 5 étoiles sur roues

À l’intérieur, pas question de renoncer au confort Audi. Imaginez des sièges en cuir Valcona pivotants, massants et ventilés, une ambiance lumineuse personnalisable avec des LED multicolores ou un plafond étoilé et une cuisine compacte digne d’un appartement haut de gamme.

Le tout, connecté via le fameux système MMI, compatible avec les applis de road trip comme Park4Night, indispensable lors de mon dernier voyage en van de location. Bref, la terrasse roulante Audi, ce serait un mélange parfait entre une tiny house et une berline haut de gamme.

Une motorisation électrique ambitieuse

Évidemment, impossible d’imaginer ce van autrement qu’en 100 % électrique. Fondé sur la plateforme PPE des futurs Q6 e-tron, il offrirait 600 km d’autonomie grâce à une batterie de 120 kWh. Avec une recharge ultra-rapide de 350 kW, le temps de boire un expresso et hop, 250 km de plus. Audi irait même jusqu’à intégrer un pack « Quattro Camping », pour s’aventurer sur les chemins caillouteux.

J’ajouterai probablement un équipement Starlink, un mini-bar réfrigéré et soyons fous, une douche solaire intégrée ! Alors, vous en pensez quoi de ce van aménagé Audi, créée par une intelligence artificielle, mais tout de même hyper réaliste ? Moi, j’adore, vous l’aurez deviné. Si la marque allemande sortait ce type de véhicule, seriez-vous prêts à pulvériser votre budget pour vous l’offrir ? Et vous, que pensez-vous de ce van aménagé ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !