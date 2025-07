Avalon, la nouvelle tiny house signée Baluchon qui allie minimalisme, mobilité et confort

Sur NeozOne, nous adorons suivre les aventures de l’entreprise Baluchon, cette entreprise française pionnière dans la construction de tiny houses aussi ingénieuses que poétiques. Depuis plusieurs années, elle fait rayonner le minimalisme à la française, en conjuguant savoir-faire artisanal, matériaux durables et optimisation de l’espace. Chaque modèle est une petite œuvre d’art roulante, conçue sur mesure pour ses futurs habitants, comme la précédente que j’aime particulièrement : l’Eden que vous pouvez redécouvrir dans cet article. Et, cette fois-ci, c’est la Tiny House Avalon qui attire notre attention ! Fraîchement livrée à Adeline et Virginie, elle est désormais nichée quelque part en Bretagne, dans un cadre verdoyant qui lui va comme un gant. On vous emmène la découvrir ?

Vivre petit pour voir grand : la promesse de l’Avalon

C’est officiel : la Tiny House Avalon de Baluchon a quitté l’atelier pour s’installer dans la vie d’Adeline et Virginie, quelque part en Bretagne. Une petite maison oui, mais un grand projet ! Conçue sur mesure comme toutes les créations Baluchon, elle incarne parfaitement la philosophie du constructeur vendéen : « Faire le plus avec le moins », en privilégiant des matériaux durables, non toxiques et un design réfléchi. Côté prix, comptez environ 100 000 € pour une version équipée, avec un tarif de base aux alentours de 85 000 € pour la coque vide. Un petit bijou de sobriété, monté sur remorque double essieu, qui offre à ses habitantes une autonomie de mouvement et un retour à l’essentiel.

Une tiny pensée dans les moindres détails

À l’intérieur de l’Avalon, tout est pensé pour optimiser l’espace sans sacrifier le confort. L’entrée se fait par la cuisine, étonnamment généreuse, avec deux grands blocs équipés : évier, réfrigérateur, plan de travail en bois massif et plaques à induction. Rien ne manque sauf peut-être les prétextes pour manger au restaurant. Au bout, le salon avec une banquette deux places, une table escamotable qui fait aussi bien office de coin repas que de bureau (parfait pour les accros du télétravail), et une vue panoramique grâce aux grandes fenêtres.

De l’autre côté, la salle de bain, assez spacieuse pour une mini-maison, offre douche vitrée, lavabo, toilettes, et même de quoi installer un lave-linge. Oui, vous avez bien lu. Et, à l’étage ? Une mezzanine classique, mais fonctionnelle, avec matelas, rangements et même un coin « vestiaire » au-dessus de la cuisine. Une rareté dans ce type de logement.

Une maison minuscule pour un changement de vie maximal

Ce n’est pas une cabane, ni une roulotte de luxe. C’est un choix de vie. La Tiny House Avalon, s’adresse à ceux qui veulent vivre autrement : moins d’espace, mais plus de liberté, moins de possessions, néanmoins plus d’expériences. Le minimalisme n’est pas une punition, c’est presque une révolution intérieure. Et, Baluchon le prouve une fois encore avec cette maison aussi jolie qu’ingénieuse. Le moindre centimètre est utile, sans jamais donner l’impression d’être à l’étroit.

D’ailleurs, les photos officielles partagées sur les réseaux sociaux du constructeur (Instagram et Facebook notamment) en témoignent largement. Pour découvrir tous les clichés, la conception 3D initiale, et les étapes du projet, vous pouvez consulter la galerie complète sur leurs réseaux officiels. Plus d’informations sur Baluchon. Et vous, seriez-vous prêt à échanger vos mètres carrés contre un mode de vie plus léger et plus mobile comme celui proposé par l’Avalon ? Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle tiny house de Baluchon ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !