Avec son prix, ce van aménagé limité à 29 exemplaires va faire de l’ombre à Volkswagen

Glénan Concept Cars, le constructeur de van finistérien, prend très au sérieux le confort, et même le luxe dans un van aménagé en créant l’HorizonVan Black Edition. Le tout, sans faire exploser le budget ! À partir de 67 990 €, vous pouvez faire partie des heureux propriétaires de cette série collector limitée à 29 exemplaires. Vous avez déjà un peu compris pourquoi 29 ? Hommage au Finistère, département d’origine de Glenan ! Basé sur un Renault Trafic, ce van est proposé avec des motorisations puissantes, allant de 150 à 170 ch. De série, le Black Edition intègre les packs Intens Full et Conduite, qui incluent notamment une caméra de recul, des radars et des rétroviseurs électriques chauffants.

Un design et des détails qui signent l’exclusivité

Aux premiers abords, le Black Edition se distingue par son look unique. Malgré un nom qui suggère le noir à tout prix, Glénan surprend avec une carrosserie en peinture métallisée Gris Comète, rehaussée par un toit relevable Blanc Glacier et des jantes alliages noires. Une fois la porte poussée, le concept « Black Edition » prend tout son sens. L’intérieur est une immersion totale dans une ambiance « full black » spécialement conçu pour cette série collector. On y retrouve un mobilier noir mat profond et une sellerie unique qui allie simili cuir et fibre noire, inspirée de l’univers de l’automobile de luxe. Sur la route, impossible de passer inaperçu : un décor exclusif est apposé sur les flancs du véhicule, rappelant l’emblème « Black Edition 29 ». Pour souligner encore plus son appartenance à cette série, chaque van est doté d’un marchepied numéroté de 1 à 29, une belle façon de rappeler au propriétaire son exclusivité. Même le plafonnier, orné du phare de Penfret, l’emblème de la marque, éclaire l’intérieur de la tente de toit et rappelle ce caractère exclusif.

Des équipements complets et sans compromis

Pour offrir tant de luxe pour un prix aussi agressif, on pourrait penser que Glénan a rogné certains éléments dans la palette d’équipements. Erreur ! Vous bénéficiez d’une cuisine entièrement équipée : table amovible, un réfrigérateur à compression de 51 L, un espace pour 12 bouteilles de 1,5 L, deux grands foyers gaz indépendants, et un grand évier avec une robinetterie flexible. Encore, une fois, Le Black Edition ne lésine pas sur les équipements de série :

Un store extérieur Fiamma intégré pour profiter de l’ombrage en extérieur.

Un panneau solaire extra-plat 210 W à haut rendement pour une véritable autonomie énergétique .

. Un chauffe-eau à ballon de 8 L, fonctionnant au gaz ou à l’électricité, pour l’eau chaude au robinet et à la douchette.

Une tente de hayon sur mesure qui crée un véritable espace douche, qui se range facilement dans son sac.

Le Pack Signature Horizon Van, incluant l’ouverture panoramique du toit à 180°, un lit chauffant à microperforations, une technologie maison qui diffuse la chaleur du chauffage stationnaire dans le couchage supérieur est lui aussi présent.

Un rapport qualité-prix imbattable

Des prestations de ce niveau pourraient facilement faire exploser le budget. Pourtant, l’HorizonVan Black Edition offre un rapport qualité-prix exceptionnel, là où le Volkswagen California propose souvent des prestations inférieures pour un tarif équivalent, voire supérieur. Le Black Edition est un concurrent de taille qui pourrait bien voler la vedette à Volkswagen dans l’univers du van aménagé. Et comme si cela ne suffisait pas, des options Renault et Glenant sont disponibles pour plus de confort, et de luxe.

Ainsi, vous pouvez agrémenter votre van de porte-vélo en hayon, d’un trépied extérieur pour table, d’une moustiquaire pour porte latérale, d’un WC portable, bref tout pour une véritable vie sur les routes. Plus d’informations sur glenanconceptcars.com. Alors, envie de faire partie des 29 ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .