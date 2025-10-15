Baltic dévoile une Tiny House hors réseaux abordable équipée d’une terrasse sur le toit

Conçue par Baltic Tiny House, cette petite maison, BTH Loft dévoile un style épuré, mais chaleureux. Bien que compacte avec ses 7,2 mètres de long, elle affiche une flexibilité impressionnante et offre des espaces de vie étonnamment généreux pour une tiny. Le clou du spectacle ? Son rooftop, accessible par une échelle extérieure amovible (des garde-corps peuvent être ajoutés). C’est la preuve que la vie en mini-maison peut tout à fait permettre de vivre en grand ! Totalement autonome, elle est indépendante du réseau électrique. Elle produit sa propre énergie grâce à des panneaux solaires sur le toit. Le tout pour un prix premium affiché à 40 000 €.

L’aménagement intérieur du BTH Loft

Malgré sa petite taille, l’intérieur mesure tout de même 22 m² et la structure repose sur un modèle à double chambre. Au rez-de-chaussée, la porte vitrée s’ouvre sur la pièce de vie principale. Cet espace sert à la fois de salon, avec des sièges discrets et des rangements intégrés astucieux, et de coin nuit au rez-de-chaussée. La cuisine, située à proximité, est équipée d’un évier, d’un réfrigérateur et de meubles de rangement. Bien qu’elle soit fonctionnelle, vous conservez assez d’espace pour ajouter des appareils électroménagers supplémentaires (micro-ondes, airfryer, etc.).

Un poêle à bois est installé dans cet espace, suffisant pour chauffer toute la maison et parfaire le côté chaleureux de l’intérieur. Face au séjour, se trouve la salle de bain, composée d’une douche, d’un lavabo et de toilettes à compost. À l’étage, un escalier intégrant des espaces de rangement mène à une chambre secondaire à l’étage. Il s’agit d’un modèle loft classique, avec un plafond bas et un lit double.

Autonomie et options

L’alimentation électrique se fait via les panneaux solaires sur le toit, reliés à un ensemble de batteries et à un onduleur, le tout stocké dans un coffre de rangement extérieur. Baltic vous propose plusieurs options et finitions pour personnaliser votre tiny house, dont une finition en bois brûlé (style japonais) ou en tôle d’acier. Un aménagement sur un seul niveau, c’est-à-dire une version de plain-pied est proposée si vous n’êtes pas séduit par le concept Loft classique. Le BTH Loft hors réseau est proposé à partir de 40 000 €.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Baltic Tiny House pour connaître les modalités de livraison, l’entreprise ayant des bureaux en Allemagne, tout près de l’hexagone, mais aussi en Suède et en Lituanie. Plus d’informations sur baltictinyhouse.com. Alors, une tiny house avec rooftop, l’idée, vous séduit-elle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .