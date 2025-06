Baluchon dévoile La Tiny House de Chantale, une maison incroyable avec terrasse surélevée

Quand Baluchon annonce une nouvelle tiny house, nous nous empressons de vous la présenter. Ce n’est pas notre faute, on adore cette entreprise française qui construit des tiny houses personnalisées plus charmantes les unes que les autres ! Cette fois, le nouveau bébé est installé dans la campagne normande. Compacte, chaleureuse et furieusement bien pensée, la tiny house de Chantale est la dernière création de l’entreprise française Baluchon, pionnière de la construction de tiny houses basée en Loire-Atlantique (44). Fidèle à sa devise « Petite maison. Grande aventure. », Baluchon frappe fort avec cette résidence mobile, tout en bois naturel, installée en pleine campagne.

Elle repose sur une remorque double essieu, affiche un bardage en lames horizontales de différentes essences, et arbore un toit rouge profond en métal qui attire l’œil tout en résistant aux intempéries. Pour le tarif ? Comme souvent chez Baluchon, il faut passer par une demande de devis. Nous savons que, généralement, les tarifs débutent autour de 80 000 € livrées clés en main. Un prix totalement raisonnable si on le compare à celui d’une maison traditionnelle ! Et, franchement, cela donne envie de sauter le pas ! Découverte.

Une harmonie boisée entre modernité et tradition

Dès le premier coup d’œil, la tiny house de Chantale joue la carte du charme. Le contraste entre le bois clair du pignon vertical et la toiture rouge vif propose un look à la fois rustique et contemporain. C’est un peu comme si un chalet suédois avait décidé de passer ses vacances en Normandie. Les finitions sont impeccables, avec des angles renforcés, une façade propre et continue, et un pignon qui respire le soin artisanal. La terrasse surélevée en bois prolonge agréablement l’espace de vie, parfaite pour les repas en plein air ou les cafés du matin face aux célèbres vergers de Normandie.

À l’intérieur, c’est encore mieux. La lumière naturelle inonde la pièce principale, grâce à de grandes baies vitrées et un choix intelligent de matériaux clairs. La cuisine vert sauge, compacte, mais ultra-fonctionnelle, intègre évier, frigo, rangements et réchaud gaz. En face, une petite table en bois clair trône fièrement, prête à accueillir des assiettes de salade normande ou un apéro improvisé.

Une salle de bain qui a tout d’une grande

Oui, on peut avoir une vraie salle de bain dans moins de 20 m². Et, celle de la tiny house de Chantale est aussi mignonne que pratique. On y trouve une douche confortable, séparée par un rideau discret, un meuble vasque vert amande avec miroir, des rangements ouverts et même des toilettes sèches design avec couvercle en bois. Tout y est chaleureux, et une ou deux plantes bien placées finissent de lui donner un style zen et naturel. Petit plus malin : une fenêtre bien placée pour ne pas se sentir confiné. Comme dans le reste de la maison, le vert, couleur de l’espoir, est de mise, mais je trouve la décoration magnifique, pas vous ?

Ce qu’il faut retenir sur la tiny house de Chantale

Élément Détail Extérieur Bardage bois, toit rouge, terrasse surélevée Surface Moins de 20 m² habitables Cuisine Frigo, évier, réchaud, nombreux rangements Salle de bain Douche grand format, toilette sèche, rangements Chambre Mezzanine lumineuse, lit double, rangements intégrés Bureau Coin lecture/télétravail avec vue champêtre Rangements Escaliers multi-fonctions, étagères optimisées Environnement Installée au calme, en pleine campagne normande

Une maison nomade pour vivre léger… et heureux

Ce qui séduit dans cette réalisation, ce n’est pas seulement le design ou les matériaux. C’est la philosophie qui l’habite. La tiny house de Chantale incarne à merveille un art de vivre minimaliste, mais cosy, où chaque recoin est utile sans jamais sacrifier l’esthétique. On y sent une invitation à ralentir, à se reconnecter à l’essentiel, et à savourer les plaisirs simples : un rayon de soleil sur la terrasse, un café matinal face aux vaches normandes ou un moment de lecture au calme.

Pour en savoir plus, ou pourquoi pas, commander votre tiny house, rendez-vous sur tinyhouse-baluchon.fr.