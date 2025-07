Baluchon nous dévoile l’Eden, une tiny house qui transforme 20 m² en cocon douillet

Vous aimez les tiny-houses ? Nous aussi, et plus particulièrement celles que propose l’entreprise bretonne, Baluchon ! Toujours personnalisées, construites selon les désirs de leurs futurs propriétaires, elles sont d’une beauté exceptionnelle, aménagées avec goût ! Cette fois-ci, je vous embarque à la découverte de celle de Chantelle, installée sur son propre terrain, quelque part en Normandie. Elle s’appelle L’Eden et porte décidément bien son nom. Imaginée par l’entreprise française Baluchon, spécialiste des tiny houses sur mesure depuis plus de 20 ans, cette petite merveille de 6 mètres de long réussit l’exploit d’offrir à la fois une maison complète et un espace de télétravail confortable. Vendue approximativement 98 000 €, L’Eden est une superbe découverte, qui me donnerait quasiment envie de tout plaquer pour poser mon bureau, dans un coin de verdure tranquille ! Découverte.

Un intérieur compact, mais diablement fonctionnel

À première vue, avec sa structure en cèdre rouge et sa toiture métallique, L’Eden ressemble à un charmant petit chalet sur roues. Mais, dès qu’on pousse la porte d’entrée, la surprise est totale. Pas de salon comme dans la plupart des maisons classiques : ici, c’est un véritable bureau qui vous accueille ! Une table, une chaise, et surtout une grande baie vitrée qui inonde l’espace de lumière naturelle. Idéal pour télétravailler en toute sérénité, avec vue sur la verdure. Juste à côté, la cuisine compacte joue la carte de l’essentiel : un petit réfrigérateur, deux feux de cuisson au propane, un évier et quelques rangements bien pensés. Pas de superflu, mais tout ce qu’il faut pour cuisiner. Petite astuce déco : une table à manger qui peut facilement être remplacée par un fauteuil ou un canapé selon les envies !

Une chambre cosy et une salle de bain bien pensée

À l’opposé de l’entrée, la salle de bain se veut simple, mais pratique. On y trouve un WC, une douche à l’italienne et un lavabo avec un meuble vasque. Là encore, chaque centimètre carré a été optimisé pour garantir un minimum de confort et de rangements. L’espace nuit, quant à lui, se situe à l’étage, accessible par un escalier astucieux intégrant des rangements. Dans cette mezzanine au plafond bas, un lit double trône au centre, entouré de petits espaces pour les vêtements ou les livres. Mention spéciale pour la seconde mezzanine, plus discrète, qui sert de grenier miniature au-dessus de l’entrée !

Ce qu’il faut retenir de la tiny house L’Eden par Baluchon

Prix : 98 000 €

Dimensions : 6 m de long, 2,55 m de large

Structure : Bois de cèdre rouge, toiture métal

Énergie : Raccordement électrique classique

Terrasse : 10 m² environ

Cuisine : 2 feux au propane, frigo, évier

Salle de bain : Douche, WC, lavabo

Chambre : Mezzanine avec lit double

Bureau : Aménagé dès l’entrée

Une maison pensée pour les télétravailleurs… et les rêveurs

Au-delà de son charme évident, L’Eden s’adresse à une catégorie bien précise d’acheteurs : ceux qui veulent allier vie minimaliste et télétravail. Chantelle, sa propriétaire, a d’ailleurs opté pour cette tiny house afin de s’offrir un cocon à taille humaine où elle peut travailler tout en profitant d’un cadre naturel apaisant. Le choix des matériaux nobles et la luminosité omniprésente participent pleinement à cette sensation de bien-être. Alors, que vous soyez adepte des micro-espaces, amoureux du bois ou simplement curieux, cette tiny house a de quoi séduire…

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : tinyhouse-baluchon.fr. Reste à savoir : seriez-vous prêt à troquer vos mètres carrés pour ce cocon astucieux à 98 000 € ? Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle tiny house ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !