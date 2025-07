Birdhouse Modular : une tiny house en kit à 22 500 € qui s’assemble comme des LEGO

Imaginez une maison que l’on assemble pièce par pièce, comme un gigantesque jeu de construction. C’est exactement ce que propose la Birdhouse Modular, une tiny house révolutionnaire conçue par l’entreprise britannique Tree Tents en collaboration avec WildComfort. Son prix ? À partir de 16 400 £ (environ 22 500 €) pour la structure de base, mais il grimpe selon les options choisies. L’idée ? Vous payez uniquement ce dont vous avez réellement besoin, avec la possibilité d’ajouter des modules au fil du temps, un peu comme on clipse des briques de LEGO. Et, pour les fans d’architecture alternative, le concept de tiny house est d’ailleurs expliqué en détail sur Wikipédia. Découverte.

Une tiny house qui s’adapte à toutes vos envies

Ce qui fait toute la magie de la Birdhouse Modular, c’est sa flexibilité extrême. Vous pouvez commencer par une version minimaliste, avec simplement une chambre et un salon, puis décider plus tard d’y ajouter une cuisine, une salle de bains, ou même un espace bureau si le cœur vous en dit. Chaque module est disponible en plusieurs tailles et finitions, et il est possible de les relier par des terrasses, des passerelles ou même de les surélever sur pilotis. Résultat : votre maison évolue au rythme de vos besoins, sans gros travaux ni déménagements. Un module aujourd’hui, un autre demain… et voilà votre cocon qui grandit à vue d’œil, sans renier son design soigné mêlant bois et aluminium.

Confort, autonomie et design compact au rendez-vous

La Birdhouse Modular ne mise pas seulement sur son aspect modulaire. Elle a aussi été pensée pour les amoureux de nature et d’autonomie. Certains modèles sont même taillés pour les aventuriers dans l’âme, grâce à des options dites « off-grid » (comprenez « je vis déconnecté et je le vis bien ! »). Panneaux solaires, mini-éoliennes, chauffage au gaz : tout est prévu pour une vie loin des factures d’électricité, en pleine autonomie. Un petit paradis pour ceux qui rêvent d’une cabane au fond des bois… version chic et moderne.

À l’intérieur, chaque recoin est pensé au millimètre : une chambre douillette avec un vrai lit king-size (fini le dos cassé sur un matelas pliable), une salle de bains bien équipée avec douche, lavabo et toilettes sèches, sans oublier un petit salon qui n’a rien à envier aux grands. Et, pour couronner le tout, le modèle actuellement proposé à la location en Angleterre propose une terrasse et une cuisine extérieure, idéale pour les barbecues improvisés ou les petits-déjeuners au soleil. Le tout avec vue sur la campagne anglaise, of course !

Ce qu’il faut retenir avant de craquer pour la Birdhouse Modular :

Avant de sauter le pas, voici un petit résumé des points clés de ce concept malin :

Caractéristiques Détails Structure Bois et aluminium, modulable à volonté Installation Sur pilotis possible, modules reliés par terrasses Prix de base À partir de 16 400 £ (~22 500 €) Expédition Dans le monde entier, en kit, à monter soi-même Modules disponibles Chambre, salon, cuisine, salle de bains, bureau, sauna… Options écologiques Autonomie solaire et éolienne, chauffage au gaz

De quoi séduire aussi bien les minimalistes que les familles en quête d’un habitat évolutif.

Un concept modulable qui séduit de plus en plus d’aventuriers modernes

Finalement, la Birdhouse Modular coche toutes les cases pour ceux qui rêvent d'une vie simple, proche de la nature, sans pour autant renoncer au confort. Son côté "LEGO pour adultes" en fait une maison ludique et évolutive, où chaque module s'imbrique parfaitement au suivant. Et, en prime, elle s'adapte à tous les terrains, même les plus escarpés, grâce à ses structures surélevées. Pour en savoir plus, ou passer commande de votre kit, rendez-vous sur le site officiel : treetents.co.uk.