Bosco, un kit « démontable et pratique » pour transformer un van en véhicule aménagé

Je l’avoue, j’ai toujours eu un faible pour les véhicules aménagés avec ce petit goût de liberté, la route qui s’étire, et le café du matin face à la mer ou à la montagne. Si j’avais un van, je crois que je passerais mes week-ends à l’aménager. C’est exactement l’idée derrière Bosco Workshop, une marque française qui conçoit des kits d’aménagement démontables pour vans et 4×4, à partir de 1 300 € seulement. Fabriqués à Lisle-sur-Tarn, ces kits transforment n’importe quel utilitaire en compagnon de voyage confortable, élégant et surtout réversible. Et, le tout est entièrement fabriqué en France ! Un concept qui respecte aussi la réglementation sur les véhicules transformés, comme le rappelle le Ministère de la Transition écologique : tout aménagement fixe nécessite une homologation VASP. Bosco, lui, mise sur la modularité et la légèreté, pour un aménagement libre et démontable. Je vous embarque à la découverte de ces kits ingénieux ! C’est parti.

Quand l’artisanat rencontre la vanlife

Créée par Jordan Di Blasi, musicien devenu artisan, la marque Bosco est née de la passion du bois et du voyage. Et, il faut dire qu’on sent l’âme de l’artiste dans ses créations : un design sobre, du bois robuste, et des lignes soignées. Chaque kit est fabriqué à la main dans son atelier du Tarn, avec l’idée de rendre le voyage accessible sans sacrifier le confort. Si vous avez déjà rêvé de partir sur un coup de tête, vous comprendrez vite l’intérêt de ces kits. Aucun perçage, aucune fixation définitive : tout s’installe en 10 minutes chrono, puis se démonte aussi vite pour retrouver un véhicule utilitaire classique. Un concept qui séduit les amateurs de liberté, surtout quand on connaît les avantages et les inconvénients du van aménagé que nous évoquions dans cet article.

Des modèles pour toutes les envies d’évasion

Bosco propose actuellement quatre modèles, chacun adapté à un type de voyageur. Quatre modèles pour tous les voyageurs, du baroudeur solo au couple nomade, en somme !

Nom du kit Prix à partir de Particularités principales Elba 1 300 € Tiroirs de rangement, module cuisine, compatible 4×4 Lido 1 900 € Idéal pour 1 à 2 personnes, compact et pratique Capri 2 600 € Inspiré du Combi Volkswagen, lit central et meubles intégrés Favna 2 800 € Le plus complet : lit peigne, cuisine, rangements et autonomie

Tous les kits sont conçus pour être personnalisables : ajout de tiroirs, choix du système de verrouillage, plomberie ou matelas sur mesure. Et, pour ceux qui rêvent d’un aménagement à moindre coût, Bosco s’inscrit dans la même philosophie que celle évoquée dans notre article sur les vans DIY.

Une liberté durable et bien pensée

Ce que j’aime dans cette approche, c’est son équilibre entre simplicité et durabilité. Les kits Bosco sont conçus pour durer, mais également pour évoluer. Leur conception en bois, loin du plastique ou de l’aluminium industriel, donne une chaleur artisanale à l’habitacle. Et, comme ils sont démontables, pas besoin d’homologation complexe : vous gardez la liberté de modifier, d’adapter, ou même de prêter votre van. C’est aussi un bel exemple d’économie locale : tout est fabriqué dans le Tarn, avec des matériaux français. Pour un budget global bien inférieur aux aménagements sur mesure classiques, Bosco propose une alternative élégante et accessible à tous ceux qui veulent vivre l’aventure sans se ruiner.

Le kit qui transforme un rêve en réalité

Avec ses prix abordables, sa fabrication artisanale française et sa modularité intelligente, Bosco prouve qu’il est possible de vivre la vanlife sans tout quitter ni vider son compte épargne. Et, entre nous, quand on voit la qualité du bois et la praticité des aménagements, difficile de ne pas imaginer son propre van prêt à partir pour un week-end dans le Morvan ou les Cévennes… Et vous, seriez-vous prêt à adopter un kit Bosco pour transformer votre van en véritable maison sur roues ? Pour découvrir tous les détails de ces kits d’aménagement pour van, rendez-vous sur le site officiel : boscoworkshop.com. Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !