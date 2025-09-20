Burstner dévoile le Habiton, un fourgon aménagé avec un intérieur modulable et coulissant

Le Caravan Salon de Düsseldorf est peut-être terminé, mais les pépites qu’il a révélées continuent de nous impressionner. C’est le cas de Bürstner, qui a présenté un prototype de salle de bain coulissante, la pièce maîtresse de son fourgon aménagé, l’Habiton. Pourquoi un tel intérêt pour une simple salle de bain ? Eh bien, pour tenir la promesse de proposer un véhicule offrant un véritable confort de vie pour quatre personnes dans moins de 6 mètres. Il fallait donc une solution inventive pour intégrer une salle de bain avec toutes les commodités sans sacrifier l’espace.

Une modularité exceptionnelle dans un format compact

Basé sur un Mercedes-Benz Sprinter, l’Habiton est conçu pour optimiser un espace de 5,93 mètres. Dans ce petit volume, il offre l’essentiel des équipements pour se sentir comme à la maison. Sa salle de bain coulissante et sa dînette escamotable, posées sur des rails intégrés à l’habitacle, peuvent être déplacées vers l’avant pour céder la place à un lit latéral rabattable. Notez que, la salle de bain reste opérationnelle, conservant ainsi toutes ses fonctionnalités même après son déplacement. Pour un espace de couchage supplémentaire, l’Habiton n’a pas dérogé à la mode des toits relevables comme bon nombre de véhicules de loisirs présents au Salon de Düsseldorf de cette année. Ainsi, sous le toit optionnel, vous disposez de deux lits simples longitudinaux.

Encore plus de modularités

L’Habiton est un concept basé sur la modularité, et la salle de bain elle-même est un concentré de modularité. Son lavabo peut être abaissé et ses toilettes se glissent dans le mur, créant ainsi un espace généreux pour une douche confortable. Pour accueillir cette salle de bain étonnante et une cuisine, l’arrière de l’Habiton est équipé de lits transversaux. La dînette, quant à elle, replie sa table pour se transformer en une simple banquette, offrant plus d’espace pour vos jambes. Elle abrite également une batterie de 95 Ah pour une bonne autonomie énergétique. En option, vous pouvez aussi équiper votre Habiton d’un système électrique doté d’une batterie de 150 Ah reliée à des panneaux solaires de 150 W.

Autres points forts de l’Habiton

L’Habiton est doté d’un chauffage diesel à eau chaude standard qui chauffe aussi le toit ouvrant. Et même si son mécanisme breveté coulissant nous a conquis, ce ne sont pas les seuls points intéressants. Côté design, le cuir est à l’honneur, recouvrant les sièges pour leur donner de l’allure. Malgré sa panoplie d’équipements, ce fourgon offre une belle luminosité. La cuisine, petite, mais fonctionnelle, possède un évier, quelques rangements, deux foyers et un réfrigérateur de 69 L avec un compartiment congélateur.

Gros point fort pour les amateurs de tout-terrain, l'Habiton est également disponible avec une transmission intégrale pour les aventures sur les routes les plus éprouvantes. Plus d'informations sur ce van sur buerstner.com.