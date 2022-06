Calaak’Oncept : cette entreprise alsacienne fabrique et installe des piscines à base de container

Même si certains, touchés par les orages, la grêle, les furies de la météo, désespèrent de voir l’accalmie arriver, normalement les beaux jours devraient revenir bientôt… L’occasion pour certains de faire un petit plongeon dans leur immense piscine, ou dans une gonflable d’ailleurs ! Et pour d’autres, ce sera le moment de penser à installer cette fameuse piscine dont toute la famille rêve depuis longtemps ! Et si, au lieu de creuser un immense trou dans votre belle pelouse, vous optiez pour une piscine container ? On le sait, les containers maritimes sont très prisés pour fabriquer rapidement des maisons plus ou moins grandes… Mais depuis quelques années, ils sont aussi très utilisés pour fabriquer rapidement de magnifiques piscines. Découvrez l’un des spécialistes français des piscines containers, à Geispolsheim, en Alsace… Son nom Calaak Pool !

Calaak’Oncept c’est quoi ?

Cette société alsacienne est spécialisée dans la cargotecture qui, rappelons-le, est une nouvelle forme d’architecture conçue à partir de containers d’expédition. Leur produit phare : la piscine container éco-responsable. Leur mission est de faire découvrir, en Alsace, le principe des piscines containers, à la fois novateur, écologique et moderne. Pourquoi s’embarrasser avec des tonnes de terre à décaisser et des tonnes de ciment à couler alors qu’une piscine container prend seulement quelques jours pour être opérationnelle ? Calaak’Oncept va vous accompagner dans tous vos projets de piscines containers, qu’elles soient hors sol, semi-enterrées ou en pleine terre… Totalement personnalisables, au design unique, elles sont évidemment bien plus économiques qu’une piscine classique.

Pourquoi choisir une piscine container ?

Comme nous vous l’expliquions dans un article consacré à la réglementation des piscines, la plupart nécessitent un permis de construire quand elles dépassent un certain volume ou une certaine surface au sol… Or, les containers d’expédition ont des dimensions figées : 6 mètres ou 12 mètres de long. Elles n’ont donc besoin que d’une déclaration de travaux, ce qui est plus facile, et surtout moins long à obtenir. De plus, leur carcan, qui est le container maritime, permet de s’adapter à tout type de terrain, notamment les terrains exigus, où un engin de terrassement ne pourrait pas pénétrer par exemple.

“Nous concevons et créons des piscines containers semi-enterrées ou enterrées adaptées à tout type d’environnement. Nous vous orientons et conseillons dans le choix des matériaux pour la margelle et la plage de votre structure (…) Nos CalaakPool sont acheminées par un camion porteur 11m ou une semi-remorque en fonction du modèle choisi.(…) Les structures de nos piscines containers sont conçues avec des matériaux de qualité, ce qui assure une durée de vie quasi infinie. Un large choix de coloris des membranes et des containers s’offre à vous !” Calaak’Pool

Des structures durables

A l’évidence, ces énormes containers maritimes sont conçus pour être parfaitement étanches, faciles d’entretien et peu coûteux à l’achat. Les matériaux qui viennent terminer votre piscine sont spécialement étudiés pour résister aux intempéries, aux chocs et bien sûr à la corrosion. Chez Calaak’Oncept, ils vous orienteront pour l’habillage intégral ou partiel, mais vous aiguillerons également sur les matériaux tendance du moment comme les bois exotiques, toujours très « mode » !

Ils s’occuperont aussi de l’aménagement autour de votre nouveau bassin, ainsi que de la sécurisation de votre piscine, qui rappelons-le aussi, est obligatoire (barrières de protection, abri fermé, couverture de sécurité sur le bassin et/ou alarme sonore et bâche de sécurité). Avec Calaak’Oncept composez votre piscine selon vos envies ! Et n’hésitez pas à découvrir leurs superbes réalisations… Les piscines containers ont un bel avenir devant elles apparemment ! L’entreprise intervient dans un rayon de 100 kilomètres autour de Geispolsheim dans l’immédiat. Pour tous renseignements, rendez-vous dans la rubrique contact du site internet.