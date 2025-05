California eHybrid de Volkswagen, un aménagement qui se plie (et se déplie) selon vos envies

Les vacances approchent, le soleil brille enfin, et je m’imagine déjà sur la route avec mes chiens, fenêtres ouvertes, dans un mythique van aménagé Volkswagen Transporter. Pas n’importe lequel : le tout nouveau Volkswagen California eHybrid, qui débarque enfin au Royaume-Uni avec sa motorisation hybride rechargeable et sa transmission intégrale 4Motion. Proposé à partir de 94 925 € environ, il incarne à la fois l’esprit de liberté et l’évolution technologique. Loin d’être un simple utilitaire électrifié, ce van aménagé entend bien prendre l’avantage sur le Ford Nugget, son rival direct, déjà annoncé en version PHEV… mais toujours invisible à la commande.

California eHybrid : enfin un camping-car électrifié qui envoie du bois

Alors que certains amateurs de vanlife attendaient depuis des mois la version plug-in du mythique California, Volkswagen leur offre enfin de quoi charger les batteries, au sens propre. Ce nouveau California eHybrid 4Motion dispose d’un système à trois moteurs développant 241 chevaux, contre 229 pour le Ford Nugget. Sa batterie de nouvelle génération permettrait de parcourir jusqu’à 87 km en mode 100 % électrique selon le cycle WLTP. Une autonomie appréciable pour rouler propre, sans réveiller le camping tout entier au petit matin. L’autre bonne surprise, c’est la transmission intégrale, un vrai atout pour les baroudeurs qui aiment sortir des sentiers battus. Le tout est décliné en trois finitions :

Beach : environ 94 925 €

Coast : environ 104 500 €

Ocean : environ 113 700 €

Un aménagement qui se plie (et se déplie) à vos envies

Sous ses lignes sages, le California eHybrid cache une organisation intérieure astucieuse. La version Beach, la plus simple, propose un lit double rabattable de 198 × 133 cm et une mini-cuisine escamotable à l’arrière, idéale pour les amateurs de van discret, mais fonctionnel. Les versions Coast et Ocean vont plus loin avec une cuisine latérale accessible depuis l’intérieur ou l’extérieur, un frigo coulissant, un évier, une table détachable et un lit légèrement plus étroit (107 cm de large), pour faire place au placard arrière. Moins de largeur pour dormir, mais plus d’espace pour stocker les pâtes et le sel de Guérande. En face, le Ford Nugget mise sur une autre philosophie : une séparation claire des espaces (salon, cuisine, chambre) et, surtout, une vraie toilette intégrée dans certaines versions longues. Un sacré argument pour les campeurs frileux des blocs sanitaires.

En résumé : Volkswagen prend une longueur d’avance

Avec sa motorisation hybride aboutie, une autonomie doublée, sa transmission intégrale et un tarif plus compétitif que celui de Ford, le California eHybrid peut séduire. Contrairement au Nugget PHEV encore invisible en concession britannique, le van de Volkswagen est prêt à prendre la route… ou à camper sagement en mode tout électrique. Côté confort, le choix entre toilette intégrée ou lit plus large dépendra de vos priorités (et de vos habitudes de camping).

Mais, si vous cherchez un van hybride disponible, puissant et pensé pour la liberté, Volkswagen a visiblement pris de l'avance dans cette course électrique.