Camp N Car propose des kits ingénieux pour transformer une voiture en camping-car

Dans la grande famille des vanlifers, il y a des nomades, des aventuriers, mais aussi les voyageurs occasionnels. C’est pour cette dernière catégorie que le concept de kits d’aménagement est une solution plus que séduisante. Passer du véhicule de tous les jours à un camping-car, et inversement, sans investir des sommes astronomiques, est désormais envisageable. Avec la popularité croissante de ces kits, de nouvelles entreprises voient le jour, proposant toujours des concepts astucieux pour se démarquer. Camp N Car, une société américaine basée à Washington, dévoile son kit phare, la Home on Wheels, littéralement, une maison sur roues. Et c’est ce que le kit promet de faire avec votre véhicule.

Home on Wheels : présentation du kit

Là où la plupart des kits sur le marché se présentent sous la forme de caisses modulaires à assembler, Camp N Car casse ce modèle. En effet, son kit « maison sur roues » ressemble bel et bien à un lit miniature comprenant deux étagères de rangement. La première étagère fait office de sommier, et la seconde se situe juste à gauche. Vous bénéficiez également d’un espace de rangement sous le lit, pratique pour y glisser et sortir facilement vos bagages. Le kit est évidemment facile à monter avec un simple tournevis, et léger (poids d’environ 16 à 21 kg), une seule personne peut s’en charger. Il se monte aussi bien sur voiture que sur camion, SUV, minifourgonnette, et bien plus encore.

Comment obtenir son Home on Wheels Kit ?

Il vous suffit de choisir votre lit. Et par « choisir », la marque entend : lit simple ou extensible (jusqu’à 107 cm), quelle longueur et quelle hauteur, pour combien de personnes ? Il est donc essentiel de connaître les dimensions intérieures de son véhicule et de prendre en compte l’épaisseur du futur matelas avant de passer commande. La surface de votre véhicule est-elle irrégulière ? Le lit est conçu avec des pieds réglables offrant jusqu’à 5 cm d’ajustement. Vous pouvez également choisir la hauteur du cadre de lit. Si vous ne savez toujours pas comment définir les critères d’installation, la marque propose son aide. Le Home on Wheels Kit est proposé à moins de 1200 €, mais lorsque l’on découvre les possibilités d’aventure qu’il confère, le prix n’est qu’un détail.

Autres kits ingénieux de Camp N Car

Si la Home on Wheels est le kit qui nous a séduits pour sa conception astucieuse, il n’est pas le seul proposé par la marque. Sur leur boutique, ils proposent aussi une plateforme pionnière de couchage confortable, parfaite pour un hayon ou un SUV. Avec elle, pas besoin de tournevis : elle est livrée entièrement assemblée, et même le matelas fait partie de la commande bien qu’il soit livré trois semaines après. Il y a aussi une couchette de base, le modèle le plus simple et donc le plus abordable, idéal pour tester en solo les joies de la modularité avec les produits Camp N Car.

Enfin, l’atelier propose des transformations sur mesure pour ceux qui souhaitent aménager complètement leur véhicule ou ajouter plus de commodités comme une table ou une cuisine. Plus d’infos sur campncar.com. Que pensez-vous du Home Wheels Kit de Camp N et des autres kits de la marque ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .