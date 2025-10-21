Caravelair Alba 350, une mini caravane de 3,50 m de longueur à partir de 14 990 €

Fabriquée en France, la Caravelair Alba 350 séduit au Salon du Bourget : compacte, pratique et à un prix imbattable !

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 21 octobre 2025
2 minutes de lecture
Une caravane Caravelair Alba 350.
Caravelair dévoile une caravane à moins de 15 000 €, le modèle Alba 350. Crédit photo : Caravelair (capture d'écran vidéo Facebook)

Chaque année, fin septembre, le site du Bourget (93) accueille le Salon des Véhicules de Loisirs, l’occasion de découvrir toutes les nouveautés en la matière… On y trouve des camping-cars luxueux, des caravanes classiques, et toutes sortes de pépites ! L’édition 2025 s’est clôturée le 5 octobre dernier, et une petite caravane a retenu mon attention… Elle s’appelle Alba 350, mesure 3,50 m seulement et son prix annoncé est de seulement 14 990 € pour la version de base. Elle a même été désignée, cette année, comme la caravane la moins chère du salon. Fabriquée par la marque française Caravelair, fondée en 1962, elle est une nouvelle preuve de leur savoir-faire, avec un budget totalement maîtrisé. Allez, suivez-moi, je vous fais faire le « petit » tour du propriétaire. C’est parti.

Pourquoi les petites caravanes séduisent ?

Si ces petits modèles séduisent autant, ce n’est pas que pour leur prix, souvent attractif : moins de 15 000 € ici… Elles séduisent aussi, car elles sont plus maniables, plus faciles à tracter avec une voiture moyenne, et non pas un puissant 4 × 4 ou un fourgon, comme ce peut être le cas pour de grands modèles ! Petit bémol pour notre Alba 350, il faudra tout de même obtenir un permis BE, car son poids total à vide dépasse de peu les 750 kg réglementaires ! Il faudra suivre une formation de sept heures pour obtenir le permis B96, comme expliqué sur le site du Service Public. Enfin, elles ont les faveurs des nomades, car elles se faufilent partout ou presque, contrairement aux mastodontes des années 1980 ! Un petit tour à l’intérieur s’impose !

Un grand lit dans une petite caravane.
Malgré un espace restreint, la caravane Alba 350 de Caravelair dispose d’un grand lit. Crédit photo : Caravelair (capture d’écran vidéo Facebook)

L’intérieur minimaliste et sans fioritures !

Bien entendu, pour ce prix, vous ne voyagerez pas dans une caravane avec un sol en marbre et des canapés en Alcantara ! Mais ce n’est pas le but recherché par ceux qui aspirent à du caravaning pur jus ! On retrouvera donc, à l’intérieur, une zone de couchage fonctionnelle, un petit coin repas qui se transforme en lit et un coin cuisine pour des repas rapides… En option, il y a tout de même la possibilité de dormir dans un lit XL de 1,90 m × 2 m ! Enfin, et c’est quasiment une prouesse, jouxtant la cuisine, on trouve une petite salle de bains et des WC ! Tout cela tient dans un espace de 3,50 m de long pour 2,10 m de large : pas mal, non ?

Des options en pagaille qui font grimper le prix !

Si la Caravelair Alba 350 est vendue avec un jerrican de 12 l pour l’eau propre, le regroupement des eaux usées et deux prises de 230 V, de nombreuses options sont possibles. Je ne vais pas toutes les citer, elles sont disponibles sur le site Caravelair.fr. Cependant, je retiendrai tout de même la possibilité d’ajouter des moustiquaires, des rangements supplémentaires, ou encore un climatiseur !

Un espace cuisine dans la caravane.
Une caravane équipée d’une mini cuisine et de rangements. Crédit photo : Caravelair (capture d’écran vidéo Facebook)

Si cette caravane est la moins chère du salon VDL 2025, elle n’est pas la moins intéressante, au contraire, personnellement, je la trouve absolument craquante, en plus, elle est un produit Made in France ! Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
Caravelair-caravanes.fr
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 21 octobre 2025
2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page