Ce camping-car chinois de classe C (tout équipé) est vendu neuf à moins de 18 800 €

En 2025, le prix moyen d’un camping-car est estimé à plus de 84 000 € et celui médian, à environ 69 000 €, selon des chiffres publiés sur Arras Vacances. Ce qui constitue des dépenses trop élevées pour les ménages modestes. Toutefois, il est possible actuellement d’acquérir un véhicule à moins de 20 000 €, grâce à cette entreprise chinoise. Cangzhou Bohai New District Pulu Technology offre aux voyageurs la possibilité d’acheter un camping-car à un prix avoisinant 18 800 €. Si elle présente son nouveau produit comme un kit de conversion DIY, elle propose en réalité une autocaravane complète avec tous les équipements nécessaires au confort des camping-caristes.

Un camping-car de classe C

Compte tenu du prix auquel le camping-car de Cangzhou Bohai New District Pulu Technology est proposé, on pourrait conclure que c’est un modèle de classe B. Néanmoins, il est plus spacieux que ce dernier, mais bien moins imposant que les autocaravanes de classe A, et devrait donc offrir un excellent compromis entre confort et maniabilité. Dans sa conception, l’entreprise chinoise a opté pour le châssis d’un véhicule utilitaire de la marque Foton Motor. Par ailleurs, il semblerait qu’il soit équipé d’une transmission intégrale. Pour information, selon le fabricant, ce camping-car est couvert par la garantie de SAIC Maxus et est disponible en modèle avec volant à droite et à gauche. Les véhicules avec volant à droite sont destinés à des pays comme l’Australie, la Thaïlande, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud.

Un espace de vie bien aménagé

Ce camping-car peut accueillir jusqu’à 6 personnes et comme nous l’avons dit précédemment, il est pensé pour offrir un confort optimal à ses occupants. Son entrée principale est située au niveau du côté droit de sa carrosserie et donne sur un lit dînette, ainsi que sur des mobiliers de rangement et une unité de climatisation. Dans la cuisine, de nombreux compartiments permettent de ranger des ustensiles et divers équipements sont à la disposition des camping-caristes, tels qu’un petit réfrigérateur, une plaque à induction ou un évier.

Le plan de travail, quant à lui, est imposant et s’étend jusqu’au lit double situé à l’arrière du véhicule. Concernant la salle d’eau, elle est située à l’arrière du lit dînette et dispose, entre autres, d’un grand miroir, de quelques meubles de rangement et d’une douchette. Le sol du camping-car est en vinyle, ses murs sont en fibre de verre et l’éclairage est assuré par des LED.

Un moteur 1.5 essence

Côté motorisation, le camping-car est équipé d’un moteur de 1 500 cm3 fonctionnant à l’essence et d’une transmission manuelle automatisée à 6 rapports. Bien que l’entreprise chinoise n’ait pas encore communiqué d’information sur la consommation, ce véhicule devrait être relativement sobre. Cependant, une question demeure : une fois le véhicule entièrement chargé, son moteur peut-il réellement fournir la puissance et le couple nécessaires pour gravir des pentes plus ou moins raides ?

Cela est d’autant plus crucial que son PTAC est estimé à 3 000 kg. Pour éviter les éventuelles mauvaises surprises, il est recommandé de demander des détails concernant les équipements et la motorisation auprès du fabricant. Plus d’informations sur pulurv.en.made-in-china.com. Ce camping-car pourrait-il vous séduire pour vos futures escapades ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .